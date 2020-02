Instituição disponibiliza cerca de 100 mil títulos, entre livros e periódicos; exemplares são abertos à população para consultas e estudos in loco

publicado em 13/02/2020

Com um acervo de 100 mil livros e periódicos, os espaços físicos estão instalados no Campus Centro, na Cidade Universitária e no Espaço Unifev (Foto: Unifev)

Na vida acadêmica, ter acesso contínuo à informação e a novos conteúdos é fator fundamental para o desenvolvimento dos estudantes e fomentação da pesquisa científica. Para um aprendizado completo, os alunos da Unifev têm à sua disposição não só bibliotecas físicas, como também virtuais.Com um acervo de 100 mil livros e periódicos, os espaços físicos estão instalados no Campus Centro, na Cidade Universitária e no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa de Votuporanga). Os empréstimos são feitos aos estudantes e colaboradores da Unifev e do Colégio Unifev, além de estarem disponíveis à população para estudos e consultas in loco.Como forma de otimizar o tempo de pesquisa e facilitar o acesso à informação, a UNIFEV possui convênio com duas bibliotecas virtuais: a Pearson Education e a Saraiva Jur.A Biblioteca Virtual Universitária (BVU) da Pearson, por exemplo, oferece mais de 4 mil títulos em sua plataforma, com obras que abordam diversas áreas do conhecimento, tais como Administração, Direito, Educação, Enfermagem, Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing e Medicina, entre outras. Já a Saraiva Jur é direcionada às áreas de doutrina, legislação e concursos, oferecendo livros a profissionais e estudantes de Direito.Para a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, os acervos bibliográficos, sejam eles tradicionais ou virtuais, são de fundamental importância para o cotidiano universitário, uma vez que influenciam a qualidade da educação ofertada pela Instituição.“Entendemos que a vida acadêmica não se restringe às anotações e conteúdos trabalhados em sala. As bibliotecas devem ser uma continuidade das aulas, com um ambiente acolhedor e enriquecido de cultura. Por isso, a UNIFEV está sempre inovando e investindo nesse quesito”, completou.Para realizar consultas online às obras e periódicos disponíveis, bem como obter mais informações sobre as bibliotecas da Unifev, basta acessar o site: www.unifev.edu.br/bibliotecas