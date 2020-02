O curso é oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade do Município com apoio do Estado

publicado em 06/02/2020

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com apoio do Fundo social de Solidariedade do Estado de São Paulo, inicia as aulas de Informática de Programação no próximo dia 12 (quarta-feira). O curso será ministrado das 19h às 21h30.Aulas serão promovidas no Centro do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, Recanto dos Esportes.