Inscrições devem ser feitas na Central de Relacionamento da Instituição; aulas são abertas à população, com investimento simbólico de R$ 28 mensal

publicado em 04/02/2020

As atividades de musculação são realizadas de segunda a sexta-feira (Foto: Unifev)

A Academia Unifev, localizada no Campus Centro, está com as inscrições abertas aos interessados em fazer aulas de musculação neste primeiro semestre de 2020. Coordenada pelo curso de Educação Física da Instituição, a Academia atende não somente a comunidade interna, como também toda a população.Para se inscrever, basta procurar a Central de Relacionamento de ambos os campi da UNIFEV, portando RG, CPF e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável no ato da matrícula. O investimento simbólico é de R$ 28 mensal.As atividades de musculação são realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 9 horas e das 16h às 19 horas. O espaço funciona no Bloco 5 do Campus Centro, salas 9, 10 e 11.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.