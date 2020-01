Ao todo, três universitários serão contemplados com o benefício, que é válido para o ano letivo de 2020; saiba como utilizar a sua nota para ingressar na Instituição

publicado em 18/01/2020

desconto é destinado aos cursos de graduação da Unifev, com exceção de Medicina (Foto: Unifev)

Lançado em 2019, o Desconto Desempenho Enem da UNIFEV é uma excelente oportunidade aos que sonham em ter uma formação de Ensino Superior de qualidade.O benefício oferece três bolsas de estudo de 50%, válidas para o ano letivo de 2020, aos ingressantes que obtiverem o melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O desconto é destinado aos cursos de graduação da Unifev, com exceção de Medicina.Nessa sexta-feira (dia 17), o Ministério da Educação (MEC) divulgou, por meio do seu site, os resultados individuais de desempenho da avaliação de 2019 que, na oportunidade, foi realizada por mais de 2,5 mil estudantes de toda a região nos dois campi do Centro Universitário de Votuporanga.Saiba como usar a sua nota do Enem para ingressar na UnifevPara ingressar na Instituição pelo Enem e concorrer ao desconto, o aluno deve se inscrever no site: unifev.edu.br/vestibular2020, na opção Utilize sua nota do Enem. Após a inscrição, basta comparecer à Central de Relacionamento do Campus Centro ou da Cidade Universitária e efetuar a matrícula em um dos cursos de graduação. É necessário portar o comprovante da nota do Exame impresso e os documentos listados no site (unifev.edu.br).Para que a inscrição seja efetuada com êxito, é preciso que o estudante não tenha zerado em nenhuma matéria, inclusive, na redação, e que não tenha prestado como treineiro. Serão aceitas as notas das provas realizadas nos últimos quatro anos (2016, 2017, 2018 e 2019).Todas as notas passarão por uma análise para, posteriormente, serem divulgados os contemplados.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990.