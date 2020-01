Sebastianópolis do Sul e Cardoso serão as próximas contempladas, nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente

publicado em 02/01/2020

Uma reunião foi realizada com representantes dos municípios para fechar datas (Foto: Santa Casa)

Início do ano é época de planejamento! A Santa Casa de Votuporanga já começou o calendário de 2020 para o projeto “Santa Casa na Sua Casa”. Sebastianópolis do Sul e Cardoso serão beneficiadas nos próximos dois meses, garantindo qualidade de vida para sua população.Uma reunião foi realizada com representantes dos municípios para fechar datas. Participaram do encontro: Alessandra Zanovelli (gerente assistencial da Santa Casa); Clarissa Vaz Nunes (coordenadora do Grupo de Curativos); Emília Ferreira (supervisora do serviço de fisioterapia); Rodrigo Ribeiro (Supervisor de enfermagem da ala SUS de maternidade e Pronto atendimento da Ginecologia e Obstetrícia); Rafaela Curti (secretária de Saúde de Sebastianópolis do Sul) com a coordenadora de saúde, Dulcinéia Aparecida Rangel Expreáfico; Cristiane Gutierrez Delpoz da Silva (secretária de saúde de Cardoso) e a articuladora da Atenção Básica do Departamento Regional de Saúde (DRS 15) de São José do Rio Preto, Rossana Flávia Rodrigues Silvério dos Santos.Sebastianópolis do Sul será contemplada no dia 29 de janeiro. O projeto estará na Unidade Básica de Saúde Frederico Raia, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, 601, atendendo a população a partir das 8h30.Já Cardoso irá receber a van da Santa Casa no dia 18 de fevereiro, na Unidade Básica de Saúde, que fica na Avenida Jerônimo Ribeiro de Mendonça.Uma van totalmente identificada estará nestas cidades, dando suporte. São seis áreas de atuação, como Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social e Curativos.Os profissionais fazem atendimento de curativos, pacientes estomizados, orientações de Maternidade, Pediatria e Farmácia no interior da unidade. Do lado externo, serão oferecidos serviços de Fisioterapia, aferição de Pressão Arterial e teste de glicemia capilar, Nutrição e Serviço Social.Alessandra deu detalhes sobre o projeto. “É uma iniciativa que nos deixa muito feliz. Estamos com foco no atendimento multiprofissional especializado ao público e no matriciamento nas áreas de curativos, colostomia, parto, puerpério, medicações e também na fisioterapia. Essa última surgiu da demanda das cidades e achamos interessante incluir em nossos trabalhos. Além das orientações com nossas fisioterapeutas, trocaremos experiências com as equipes do município principalmente nas questões relativas à fisioterapia respiratória", disse.Rossana destacou a importância da participação. “É fundamental inserir a equipe de atenção básica neste matriciamento, incluindo farmacêuticos, técnicos de enfermagem, auxiliares, agentes e médicos”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu o projeto. “Já percorremos Valentim Gentil, Américo de Campos e Magda. Foram mais de 200 pessoas atendidas, em uma rede de cuidados com foco na qualidade de vida do morador. É o Hospital vivenciando a realidade do cidadão, na sua cidade de origem, com seus profissionais. Iremos percorrer toda a região trazendo benefícios para todos, sejam nossos profissionais, a atenção básica e os pacientes. Agradecemos cada município que está abraçando nossa ideia”, finalizou.