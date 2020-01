Vice-prefeito de Votuporanga falou sobre a obra do Paço Municipal que teve a ordem de serviço assinada na última semana

publicado em 28/01/2020

O valor da obra do Paço, que deve ser concluída em um ano, ficou em R$ 13.271.746,64 (Foto: Prefeitura Municipal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNa semana passada foi assinada a ordem de serviço para o início do prosseguimento da obra do novo Paço Municipal, e o vice-prefeito Renatão Martins defendeu a construção, destacando que haverá uma economia de R$ 120 mil mensais aos cofres públicos.Na visão de Renato, entre as obras de destaque para este ano estão as do pacote de R$ 20 milhões, que são para realização dos serviços antienchentes na avenida José Silva Melo e rua Padre Izidoro, transposição do Córrego do Curtume, construção do novo Paço Municipal e infraestrutura do 7º Distrito Industrial.Em relação ao Paço, obra que gerou bastante repercussão na cidade, o vice destacou que é importante dar andamento, uma vez que a nova prefeitura resultará em economia para o Poder Executivo, já que todas as secretarias ficarão juntas e a Administração Municipal não precisará mais gastar com alugueis. “As despesas são muito significativas para o município”, ressaltou.Também sobre o Paço, Renatão lembrou que o espaço já conta com mais de R$ 3 milhões de investimento, então o município estaria sendo incoerente em deixar uma obra que começou parada. “A economia aos cofres públicos ultrapassa R$ 120 mil por mês, a Prefeitura estará economizando, para o próximo mandato, mais de R$ 120 mil por mês, então é uma obra que vai se pagar tranquilamente”, falou.O vice-prefeito garantiu ainda que não há nenhuma irresponsabilidade da atual gestão, já que há imóveis para serem vendidos, para pagar esse financiamento, portanto, na opinião dele, a próxima administração não pode interpretar isso como uma dívida, mas sim como um investimento que poderá tranquilamente ser pago.Localizado na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, 480, o terreno do novo Paço mede 4.899,69 m² e terá 7.480,35 m² de área construída, dividida em cinco pavimentos (térreo e quatro andares). O local irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar, em um único espaço, quase todas as secretarias municipais.O empresário responsável pela obra é Gustavo Garcia Carvalho da Silva. Ele disse que é uma das obras mais importantes para a empresa. “Vamos cumprir a obra e deixá-la bem-feita. Quero reforçar nosso comprometimento com Votuporanga”. Segundo o Executivo, o valor orçado da obra, que deve ser concluída em um ano, ficou em R$ 13.271.746,64.