A partir de agora, os animaizinhos que acompanharem seus donos para os passeios ao Parque da Cultura contarão com água fresca e limpa para hidratação

publicado em 23/01/2020

O bebedouro é composto por um cocho, que é um recipiente utilizado para hidratar os animais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Para incrementar o espaço que tem servido de ponto de caminhada e de lazer dos votuporanguenses e turistas, e sobretudo, alinhada com as questões de proteção e bem-estar animal da Prefeitura de Votuporanga e do Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria da Cultura e Turismo implantou na última semana um bebedouro animal no Parque da Cultura. A novidade foi instalada ao lado do bebedouro na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, próximo a uma das entradas do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

O bebedouro é composto por um cocho, que é um recipiente utilizado para hidratar os animais; com boia de forma que a água seja sempre renovada, e esteja sempre fresca para os pets; e uma torneira anexa para higienização das patinhas.

A ideia foi do servidor Osmar Rocha, e contou com a contribuição da Secretaria Municipal de Obras para a confecção do calçamento e da fixação do bebedouro e da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para a pintura de solo. A arte da sinalização foi criada pela estudante de Publicidade e Propaganda da Unifev, Fernanda Rossi.