Campanha da Associação Comercial de Votuporanga contribuiu com movimento no comércio, durante todo o mês de dezembro

publicado em 03/01/2020

O Papai Noel da ACV chegou em uma carreta no dia 9 de dezembro (Foto: ACV)

O primeiro sábado (4/1) do ano será marcado por festa para 12 consumidores que compraram no comércio de Votuporanga. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV sorteará um carro 0km, um aparelho de ar condicionado e 10 vales-compras de R$500, a partir das 10h, em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Está concorrendo quem comprou nas lojas participantes, preencheu corretamente o cupom e o depositou na urna.“A estratégia adotada pela ACV, todos os anos atrai centenas de moradores de Votuporanga e toda a região para o nosso comércio, que é referência para toda a região”, comemorou o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti. Os atendentes dos clientes que forem sorteados, também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada.“Natal Premiado ACV” é promovido pela ACV, com o apoio institucional da Sicoob Credlíder. Também são apoiadores da campanha Lojas Longo, Amigão Portas e Janelas, SanSaúde, Comercial Anzai, Lavanderia 5asec, Real Calçados, Fiat Camila, Centro Social de Votuporanga, Escritório Vitória, Coopevo Dinâmica, Marão Corretora de Seguros, Grandes Lagos Assessoria e Certificação Digital, Megatec, Amigão Supermercados, Thais Fontenele, 775, Ciafer Casa e Construção, Leite & Filhos Contabilidade, Moda Ka, A Casa do Tapeceiro, Unikids, Unifev, Uniodonto, Supermercado Porecatu e Cris Park.