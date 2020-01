O projeto proíbe ainda que os motoristas façam cadastro do MEI (Microempreendedor Individual)

publicado em 26/01/2020

Motoristas de aplicativo não estão nada contentes com um projeto que regulariza o serviço em Votuporanga (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNo ano passado, um projeto da Prefeitura de Votuporanga sobre a regularização do serviço de transporte por meio de aplicativo foi aprovado na Câmara Municipal, no entanto muitos quesitos da proposta desagradam os motoristas. Agora, eles lutam para que mudanças sejam feitas no texto.De acordo com Enila Kessy Ferreira, do aplicativo Via Mobb, são várias as questões que incomodam os motoristas. Eles reclamam que não têm todos os direitos que os taxistas têm. “O taxista tem carro com 30% de desconto na compra e também isenção de IPVA, tem área demarcada em alguns pontos da cidade, o que também reivindicamos, afinal eles já ameaçaram motoristas por simplesmente descer clientes ao redor da Santa Casa”, explicou.O projeto proíbe ainda que os motoristas façam cadastro do MEI (Microempreendedor Individual). “Proibindo isso, ficamos obrigado a pagar o curso do Sest Senat”, explicou.Outra exigência é que o valor da corrida seja igual para todos os aplicativos, para que exista competição saudável entre taxistas e ubers. “Cada um tem um valor, e com isso tudo que está sendo exigido para ser um uber é muito caro”, apontou.Também foi motivo de reclamação o trecho que pede para que os motoristas tenham carros mais novos. “Trocar de carro sim, mas não tão rápido, porque tinha muitas pessoas desempregadas. Hoje há 55 motoristas conosco, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que pedem pelo amor de Deus uma oportunidade para trabalhar”, observou.Foi exigido também exame toxicológico e um curso, que não é realizado na cidade. “E tudo muito rápido, senão a partir de segunda-feira (27) as pessoas serão proibidas de trabalhar”, explicou. Consta no projeto ainda que os aplicativos precisam ter empresa física na cidade, outro motivo de reclamação.O vereador Rodrigo Beleza e outros parlamentares conversaram com os motoristas e será realizada uma reunião para discutir a possibilidade de alterações no projeto.