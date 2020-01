Capacitação para cerca de 300 participantes terá como tema “Educar, Cuidar e Incluir: a importância de um novo olhar”

Durante o evento serão realizadas atividades para cerca de 300 profissionais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o objetivo de capacitar os profissionais da Rede Municipal de Educação Infantil, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realizará nos dias 20 e 21 de janeiro o III Congresso Municipal da Primeira Infância, com o tema “Educar, Cuidar e Incluir: a importância de um novo olhar”.Durante o evento serão realizadas atividades para cerca de 300 profissionais, entre Educadores Infantis, Técnicos em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, Técnicos em Educação I - Inspetor de Alunos, Diretores de Escola e Assessores de Coordenadoria Pedagógica da Educação Infantil. As atividades irão demandar a participação ativa dos inscritos com palestras, exposições dialogadas e oficinas simultâneas. A capacitação terá carga horária total de 16 horas, sendo o certificado emitido pelo Senac, aos inscritos que obtiverem no mínimo 75% de frequência.De acordo com o Secretário Municipal da Educação, Ederson Marcelo Batista, o objetivo da capacitação é conscientizar os profissionais ligados diretamente às crianças da Educação Infantil sobre a importância de educar, cuidar e incluir. “Nós vamos garantir a formação continuada aos servidores, proporcionar para a criança um atendimento de excelência e promover a reflexão crítica dos profissionais da primeira infância sobre a atuação profissional”.Nos dois dias, o evento terá início às 7h30, com o credenciamento, registro de presença e acolhimento. No dia 20, das 7h30 às 12h, a abertura será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e contará com a palestra de Nino Paixão, com o tema “Educar, cuidar e incluir: a importância de um novo olhar”.No período da tarde do dia 20, das 13h30 às 17h, e no período da manhã, das 7h30 às 11h, serão ofertadas oficinas na Unifev (Cidade Universitária), sendo elas “Meu aluno é diferente. E agora?”, com Denise Alcantara; “Marketing Pessoal”, com Daniela Marin Guarizo; “A importância da estimulação motora em crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil”, com Washington Pissuto; “O trabalho a partir de projetos na Educação Infantil”, com Heide Struziatto; “A arte de criar leitores”, com Goimar Dantas; “O brincar e a ludicidade na escola”, com Renato Santos; “Cuidando do cuidador”, com Daniela Benetti; e “As habilidades do educador na hora do conto”, com Rodrigo Libânio.No período da tarde do dia 21, das 12h30 às 17h, será ministrada a palestra de encerramento “A arte de ser educador”, por Rodrigo Libânio, e a apresentação musical com os profissionais Renata Pupin, Diego Pinotte Hernandez, Israel Heitor Moro e Viviane Ferreira Hernandez Sgotti, da Faperp (Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto), no Centro de Convenções.