A programação de férias no Centro de Cultura e Turismo é para crianças, adolescentes e adultos

publicado em 14/01/2020

Na quarta-feira (15/1), serão duas oficinas de Violão Popular (Foto: Prefeitura Municipal)

A oferta de programação no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, continua diversificada. Além das sessões temáticas de cinema, oficinas de games na Biblioteca, agora é a vez de ter contato nesta quarta e quinta-feira com noções de percussão e violão popular por meio de oficinas gratuitas, com 15 vagas cada.

Na quarta-feira (15/1), serão duas oficinas de Violão Popular (Meus primeiros acordes), das 14h às 15h20 e das 15h30 às 16h50, com o professor Túlio Godas. Voltada ao público iniciante, a partir de 10 anos, a oficina irá promover o contato com o instrumento através de conteúdo direcionado aos primeiros acordes. Serão abordados afinação, cifras, acompanhamento simples, reprodução de canções folclóricas brasileiras.

Na quinta-feira (16/1), o professor Daniel Rodrigues vai oferecer duas oficinas de percussão para interessados a partir de 9 anos: nível iniciante, das 14h às 15h30, com conteúdo simplificado para facilitar a aprendizagem; e nível intermediário para crianças, adolescentes e adultos que tenham alguma noção rítmica, das 15h30 às 16h50. O objetivo é a execução de arranjos para percussão popular rítmica, usando caixas, tambores e pratos.

Para a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “é importante que os interessados possam se aproximar das oficinas no Parque da Cultura e tomarem contato com os cursos de música, artes cênicas e de coral que são oferecidos regularmente na Escola Municipal de Artes”.

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” fica localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Parque da Cultura. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3405-9670 e nas redes sociais: @culturaeturismoemvotuporanga.