Formandos celebrarão a conclusão do Ensino Superior, entre os dias 21 e 23 de janeiro, no Votuporanga Clube

publicado em 20/01/2020

No decorrer dos dias, alunos de 20 cursos diferentes receberão o diploma de conclusão do Ensino Superior (Foto: Unifev)

Os formandos 2019 da Unifev celebrarão, entre os dias 21 e 23 de janeiro, o encerramento de mais uma importante etapa de suas vidas, durante as cerimônias de Colação de Grau. No decorrer dos dias, alunos de 20 cursos diferentes receberão o diploma de conclusão do Ensino Superior, a partir das 19 horas, no Votuporanga Clube.

Os eventos contarão com a presença de familiares e amigos dos formandos, além de gestores acadêmicos e administrativos, coordenadores de cursos e professores da Instituição.

Nas oportunidades, também serão entregues aos universitários as Láureas Acadêmicas, homenagem para aqueles que se destacaram ao longo da graduação. O mérito é uma forma de reconhecimento aos estudantes que obtiveram as melhores notas, o número mínimo de faltas, bom desempenho acadêmico e excelente relacionamento com os colegas e docentes.

Os professores que conquistaram, recentemente, os títulos de Mestre ou Doutor, também receberão uma honraria, conhecida como troca de faixas.