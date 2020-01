O artista esteve na Cidade FM para um bate-papo descontraído com os ouvintes e contou um pouco sobre a carreira

publicado em 30/01/2020

Nesta quinta-feira, na Cidade FM, Marlon Serpa cantou diversas canções e sucessos de sua carreira musical (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO estúdio da Cidade FM recebeu o cantor carioca Marlon Serpa na manhã desta quinta-feira para uma conversa sobre carreira, novo trabalho e muita cantoria. Durante o bate-papo, teve até quem disse que o artista se parece com o saudoso Gabriel Diniz e com o cantor Gustavo Lima.Marlon falou sobre o início de sua carreira, que diga-se de passagem, já veio de berço. O cantor disse que começou a cantar bem cedo e sempre teve o pai e o irmão como grandes influenciadores de sua carreira musical. Aos 12 anos fez sua primeira composição e não parou mais.Com a composição, Serpa diz que teve a oportunidade de iniciar sua carreira como cantor em Goiana, quando uma empresária acreditou, não apenas no talento de escritor, mas também de cantor. Porém, ele fala que a vida traçou outros caminhos que trouxeram para o Rio de Janeiro novamente.“Comecei a cantar e depois disso eu busquei outros caminhos e voltei pro Rio. Comecei a cantar em barzinhos, até eu conhecer o meu ‘paizão’, que está cuidando da minha carreira e deu um up. Larguei os barzinhos agora pra, graças a Deus, ganhar esses Brasil todo”, afirmou.Apesar de ter todo o estilo carioca, Marlon revela que seu estilo musical é sertanejo. Ele falou que já teve oportunidades de conhecer artistas de outros gêneros musicais, mas sua paixão é o sertanejo. “Meu pai colocava música e eu chorava ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Não tinha nem motivo pra chorar, não beijava na boa de ninguém, mas era apaixonado”, falou.Uma de suas grandes oportunidades na carreira de cantor foi conhecer o “pai” do Funk, Mr. Catra, em 2018. O artista revela que Catra foi um exemplo, conviveu com o cantor e foi um dos maiores aprendizados, tanto na carreira profissional quanto no pessoal. Os dois fizeram um dueto e gravaram a música ‘Final de semana na ilha’.A nova música de trabalho é a ‘Desliga o celular’. O cantor diz que a música faz menção a realidade que muitas pessoas vivem, principalmente nos relacionamentos, com a presença da era digital. “Eu cantei pra ver se acorda o pessoal e desliga o celular”.Também foi gravado e divulgado o clipe da canção e o compositor afirma que as cenas foram estritamente profissionais, ainda mais, quando envolvia a questão sensual do vídeo.Durante a entrevista na Cidade FM, Marlon Serpa recebeu recados dos ouvintes e foi até comparado com o cantor sertanejo Gustavo Lima. Ele cantou sucessos de sua carreira musical e disse que pretende seguir trabalhando bastante para trazer grandes novidades.