publicado em 02/01/2020

Bruno pesa 3,120 quilos e mede 49 centímetros (Foto: Santa Casa)

A tarde do primeiro dia do ano trouxe um presentão para os pais Lucivane Mendes Mota e Celio Santos da Silva: Bruno Henrique Mota da Silva, primeiro bebê de 2020 em Votuporanga.O menino veio ao mundo na Santa Casa de Votuporanga nesta quarta-feira (1/1), às 14h30, de parto normal. Bruno pesa 3,120 quilos e mede 49 centímetros, encantando toda a família paraense que chegou na cidade há um ano.O bebê é o caçula de um trio. Os irmãos Karol, de 12 anos, e Kaio, de 11, já aguardam o pequeno para um mundo de aventuras, companheirismo, fraternidade e alegrias.Lucivane sentiu as contrações no começo do dia e veio para o Hospital. “A estrutura daqui e os profissionais são ótimos. Tudo de bom! Fiquei muito feliz do meu filho ser o primeiro bebê de 2020”, afirmou. A mãe e o menino passam bem e devem receber alta ainda nesta quinta-feira (2/1).O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou a família. “O ano começou especial para Lucivane e sua família. O nascimento de uma criança é um momento marcante, repleto de felicidade. Desejamos que Bruno Henrique cresça com muita saúde”, finalizou.