Mais de mil casos de dengue já foram registrados na cidade, que está em epidemia

publicado em 30/01/2020

Aplicação começou nesta quinta-feira (30) (Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós cerca de oito meses, Votuporanga voltou a receber o inseticida que elimina o mosquito transmissor da dengue. O produto chegou no município no final da tarde de quarta-feira (29) e a aplicação começou na manhã desta quinta (30).Como o jornal A Cidade já havia informado, o Ministério da Saúde repassou o veneno para o Estado de São Paulo, que encaminhou para os municípios nesta semana.A Secretaria Municipal da Saúde informou que o trabalho de nebulização contra a dengue foi reiniciado após o abastecimento parcial do inseticida Malathion 44% para o controle da forma adulta do mosquito Aedes Aegypti. A ação é realizada com a aplicação do inseticida por meio da bomba costal, dentro da residência dos moradores.Como o jornaljá havia informado, o Ministério da Saúde repassou o veneno para o Estado de São Paulo, que encaminhou para os municípios nesta semana.Na manhã desta quinta (30) a aplicação foi realizada na parte mais afetada da cidade, onde o maior número de casos foi constado, na Região Norte, nas imediações do bairro Pozzobon.De acordo com Nilton César Santiago, coordenador da Vigilância Ambiental de Votuporanga, após o serviço de nebulização da Zona Norte, o serviço será estendido para ouras regiões do município. Ele explicou que a Secretaria Municipal da Saúde está entrando em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber a possibilidade de ser realizada na cidade a nebulização ambiental na cidade – que é conhecida popularmente como fumacê. No entanto, neste primeiro momento, com a quantidade de inseticida recebido, a nebulização será feita de casa em casa.Com o produto que chegou na cidade, Nilton acredita que a Secretaria poderá trabalhar por cerca de dez dias. A pasta expediu um novo ofício a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) solicitando nova remessa do Malathion 44% para a ampliação do trabalho e atendimento de novas áreas críticas.A Secretaria da Saúde vem realizando a implantação de novas estratégias de combate à dengue, e uma delas é a otimização dos espaços e recursos existentes para a ampliação nos atendimentos dos casos de dengue que chegam aos serviços de saúde do município. Na sede da Secretaria, por exemplo, há uma sala – com médicos, enfermeiros e assistente social – para monitoramento dos casos mais graves. Uma novidade é o “aspirador de mosquitos”. Conforme a Vigilância Ambiental, quase 90% dos mosquitos capturados pelo aparelho são transmissores da dengue.