Os ganhadores e vendedores receberam os prêmios no auditório da Associação Comercial na manhã desta quarta-feira

publicado em 15/01/2020

Alessandra Gonçalves foi a ganhadora do carro 0KM; prêmios foram entregues nesta quarta-feira (Foto: ACV)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga entregou na manhã desta quarta-feira os 12 prêmios sorteados na maior campanha do comércio local, a “Natal Premiado ACV”, que foi realizada entre os dias 25 de novembro a 31 de dezembro.Os ganhadores e vendedores dos cupons sorteados receberam os prêmios no auditório da entidade e o evento contou com a presença da imprensa do município, comerciantes, além da diretoria da Associação Comercial de Votuporanga.Uma das promoções mais aguardada pelo comércio local, a “Natal Premiado ACV” sorteou dez vales-compras de R$ 500, um ar-condicionado e um carro 0KM. Os funcionários que foram responsáveis pela venda dos clientes contemplados também receberam um vale-compra de R$ 150.Conforme informações do presidente da ACV, Valdeci Merlotti, foi distribuído aproximadamente 350 mil cupons durante a campanha. O sorteio foi realizado no dia 4 de janeiro, em frente à Concha Acústica, e contemplou 11 moradores de Votuporanga e um de Valentim Gentil.Em entrevista ao A Cidade, Valdeci disse que as vendas foram positivas no comércio e atingiram as expectativas de todos os comerciantes. “Foi mais um sucesso. A gente uma perspectiva muito boa e a gente encerra essa campanha com um saldo bem positivo. Acreditamos que teve um aumento de 5% nas vendas de um ano para o outro. Então, foi bem produtivo”, falou.A grande contemplada com o principal prêmio da campanha foi a Alessandra Gonçalves Ferreira Araújo. Ao A Cidade, ela contou que participou com apenas dois cupons e ficou muito feliz em saber que receberia o prêmio. “Até agora a ficha ainda não caiu. Eu nunca ganhei nem frango em bingo, de quermesse, nada. Na hora que eu soube, eu fiquei muito emocionada e feliz”.Também na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Votuporanga e a Associação Comercial de Votuporanga entregaram os prêmios aos ganhadores do concurso “Natal Iluminado”. Os três primeiros colocados nas categorias Imóveis Residenciais, Edifícios/condomínios e Empresas Comerciais receberam uma placa de homenagem, além de R$ 1 mil (1º colocado), R$ R$600 (2º colocado) e R$400 (3º colocado).A Associação Comercial de Votuporanga já está prestes a lançar a próxima campanha do comércio local. A Liquida Votu foi desenvolvida no ano passado e agradou os consumidores e comerciantes com as premiações e vendas.Para este ano, a promoção deverá iniciar em fevereiro e sorteará mais um carro 0KM, além de outros prêmios importantes. A intenção é que as vendas aumentem em relação a ação de 2019, principalmente, porque em 2020 a campanha será realizada no período de carnaval.Diferente do ano passado, a carnaval 2020 será realizado como habitualmente é: no mês de fevereiro. A Associação Comercial de Votuporanga informou que o calendário provavelmente seguirá como nos anos anteriores. A abertura das lojas na segunda-feira deve acontecer das 13h às 14h.Por conta do Oba Festival, a expectativa é que movimento ainda mais a economia e o turismo local, uma vez que foliões de diversas localidades do país e até do exterior chegam ao município para participar da festa.