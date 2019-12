Maria Helena Roncolato Milhossi arrecadou brinquedos para os pacientes da Santa Casa, levando amor e solidariedade

publicado em 26/12/2019

Em cada leito, a semente do amor foi plantada (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A pequena Júlia Milhossi sabe muito bem o significado do Natal. A menina de 12 anos quis comemorar essa data especial de forma diferente neste ano, com aqueles que mais necessitam. Ela teve a ideia de distribuir presentes para os pacientes da Santa Casa de Votuporanga, levando amor nesta segunda-feira (23/12).Júlia não esteve sozinha nesta missão. Ela contou com a ajuda da sua mãe, Maria Helena Roncolato Milhossi e de amigos e clientes. A corrente do bem foi além, atraindo até mesmo pessoas anônimas. “As crianças tiveram ideia de arrecadar brinquedos e concordamos na hora”, disse Maria Helena.O objetivo? Trazer um pouco de alegria para os pacientes. “Conseguimos reunir 60 presentes e Julia, minha amiga Márcia Regina e eu trouxemos para a Pediatria da Santa Casa. Pensamos no Hospital pelo bom atendimento. Todas as vezes que necessitamos, fomos bem acolhidos”, destacou.Em cada leito, a semente do amor foi plantada. “É tão gratificante ver um sorriso de felicidade das crianças recebendo um simples presente, chego a me emocionar”, disse a comerciante.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Muita alegria chegou ao coração dos pacientes. A visita trouxe um pouco de esperança para as famílias que passam por um momento delicado nesta época do ano. Nosso muito obrigado a Júlia, Maria Helena e Márcia por tamanho amor”, concluiu.