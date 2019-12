Instituição oferece mais de 60 bolsas de estudos para 2020

publicado em 10/12/2019

O Senac Votuporanga oferece mais de 60 bolsas de estudos para os cursos disponíveis, que já estão com inscrições abertas (Foto: Divulgação)

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas optam por uma atualização no currículo que possibilite novas oportunidades no mundo do trabalho. Nesse contexto, os cursos técnicos são uma excelente alternativa, pois, além de terem curta duração, a adesão para contratação do profissional com esse tipo de formação é mais rápida.“Os cursos técnicos acabam acelerando a entrada do profissional no mercado de trabalho, já que ele é preparado para lidar com situações reais e problemas complexos do ambiente profissional”, explica a coordenadora da área de tecnologia da informação do Senac Votuporanga, Sarah Soares.Pensando nessa demanda, a unidade está com inscrições abertas para cursos técnicos que iniciarão em janeiro de 2020. Os destaques são o Técnico em Administração, o Técnico em Informática e o Técnico em Segurança do Trabalho. Para os três cursos, a idade mínima é de 16 anos e o aluno deve estar cursando ou ter concluído o segundo ano do ensino médio.No curso Técnico em Informática, o aluno aprenderá a montar e a fazer a manutenção de microcomputadores, a instalar e configurar redes e a desenvolver sistemas e websites.Alexandre de Oliveira Ruiz, que buscou qualificação no Senac Votuporanga nesta área, explica os diferenciais de uma especialização técnica. “Assim que terminei o curso, rapidamente consegui um estágio na área. As aulas práticas do Senac me ajudaram bastante a exercer a profissão que escolhi”, afirma.Para os interessados em Técnico em Segurança do Trabalho, as aulas formarão profissionais técnicos que atuarão na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais em empresas privadas e públicas. “O Senac Votuporanga dá a oportunidade do aluno se empenhar nas aulas, já que todo o conhecimento adquirido na instituição é aplicado na prática”, explica a ex-aluna Juliana Agostinho Evangelista da Costa, que concluiu o curso Técnico em Segurança do Trabalho em outubro deste ano.Já no curso Técnico em Administração, o aluno executará atividades administrativas relacionadas aos processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e finanças.De acordo com Sarah, os cursos técnicos buscam suprir uma demanda constante por profissionais especializados. “O grande diferencial do Senac Votuporanga é a formação equilibrada entre a teoria e a prática, ou seja, o aluno da instituição já aplica, durante o curso, o que está aprendendo em sala de aula”, ressalta.Para ela, o início do ano é o momento ideal para começar um novo curso. “Independente de faixa etária ou da área de preferência, é um período importante para definir objetivos na carreira, principalmente para quem almeja uma nova qualificação”, completa.O Senac Votuporanga oferece mais de 60 bolsas de estudos para os cursos disponíveis, que já estão com inscrições abertas. Para realizar a inscrição, verificar como participar do processo de seleção para as bolsas de estudos e conferir outras informações, basta acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.ServiçoTécnico em AdministraçãoData: 11 de fevereiro de 2020 a 23 de agosto de 2021Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30Técnico em InformáticaData: 27 de janeiro de 2020 a 29 de outubro de 2021Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30Técnico em Segurança do TrabalhoData: 10 de fevereiro de 2020 a 31 de agosto de 2021Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30Senac VotuporangaEndereço: Rua Guaporé, 3221 – VotuporangaInformações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga