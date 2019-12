A iniciativa ocorreu no último dia 13, com parte da renda para a Santa Casa

publicado em 26/12/2019

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, recebeu o cheque de uma das proprietárias, Aline Bigineli (Foto: Santa Casa)

A ação “Pratos que Salvam Vidas” do Santo Gostinho foi deliciosa. A iniciativa ocorreu no último dia 13, com parte da renda para a Santa Casa. Almoçar no estabelecimento nunca foi tão gostoso e tão bem para saúde.O resultado foi R$1.152,18, revertido para centenas de pacientes da região. O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, recebeu o cheque de uma das proprietárias, Aline Bigineli. Ele agradeceu a Aline e as sócias Barbara Gleriani, Marialva Pereira Gleriani e Karin Oliveira. “É uma satisfação termos o Santo Gostinho como parceiro e saber que a empresa está fazendo a diferença para oferecer condições ainda melhores nos atendimentos do único Hospital Sistema Único de Saúde da cidade e referência para 53 municípios, em procedimentos de média e alta complexidades”, destacou Luiz Fernando.