publicado em 13/12/2019

A Santa Casa de Votuporanga recebeu visita especial nesta quarta-feira (11/12). Uma equipe da Santa Casa de Marília esteve na Instituição votuporanguense com objetivo de fazer benchmarking, que consiste no processo de busca das melhores práticas de gestão da entidade.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, acompanhado do coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, recepcionou Sergio Stopato Arruda (superintendente); Márcio Mielo (superintendente assistencial); Dra. Ismenia Torres (diretora técnica); Alessandro Zampulini (engenheiro clínico) e Márcia Mota (coordenadora de negócios).Eles percorreram o Hospital, especialmente o setor de imagem e diagnóstico. “A Instituição de Votuporanga é excelente. Eu vim uma vez, nos meados de 2006, quando o serviço estava em implantação. Toda essa pujança me chamou a atenção e voltamos novamente pois estamos reorganizando nossa Santa Casa nesta área”, contou Sergio.O superintendente falou de sua relação com o Hospital votuporanguense. “Somos entidades consideradas irmãs pela fundação e história. Há anos, trocamos muitas experiências, gestões e projetos”, ressaltou.Luiz Fernando agradeceu a visita. “Ficamos muito satisfeitos de receber a Santa Casa de Marília. Estas relações com instituições filantrópicas, sem fins lucrativos são muito produtivas, pois possibilitam novas ideias, projetos já que a realidade é similar. Nossa Santa Casa está de portas abertas para estes encontros, para que mais iniciativas possam ser discutidas, beneficiando assim nossos pacientes”, finalizou.