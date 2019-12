O meio-campista da Votuporanguense lembrou que disputará pela terceira vez seguida o Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 10/12/2019

Ricardinho, meio-campista do Clube Atlético Votuporanguense, em treino no Assary (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redaçãoO Clube Atlético Votuporanguense segue se preparando para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2020. Um dos mais experientes do elenco, o capitão Ricardinho conversou com a reportagem da Cidade FM sobre o elenco da Alvinegra.O meio-campista lembrou que disputará pela terceira vez seguida o Campeonato Paulista da Série A2, portanto já está “calejado” dentro da competição e sabe da importância e da dificuldade do torneio.O jogador de 34 anos ressaltou a qualidade do elenco e do treinador: “muito bom, de alto nível”, mas pediu calma: “é passo a passo, nada acontece antes”. O atleta lembrou também que não é a primeira vez que joga com o meia Everton, reforço do CAV para o próximo ano: “já joguei uma vez no Criciúma, jogador com uma história fantástica, muita qualidade, é um privilégio”.Sabendo das dificuldades da A2, Ricardinho comparou a importância dessa competição para eles a uma copa do mundo, e pediu muita seriedade e humildade durante a temporada. O meia acha importante ter jogadores experiência no elenco, e explicou: “jogadores que fizeram história em outros clubes”.O camisa 8 da Votuporanguense disse que o time precisa ser versátil: “ter a posse de bola quando precisa, marcar quando tiver que marcar e velocidade nos contra-ataques.” A Votuporanguense continua sua preparação, intercalando treinos na arena Plínio Marin e no Assary.Na tarde desta segunda-feira, o Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do atacante Pedro Bortoluzo, 23 anos, ex-Criciúma. O atleta é mais um reforço da Alvinegra para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2020.Também na tarde desta segunda-feira, o CAV anunciou a contratação do lateral-esquerdo César, que disputou a A2 pelo Sertãozinho.