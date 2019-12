Loja realiza campanha neste mês em prol à Santa Casa de Votuporanga; parte da comercialização dos materiais é destinada para Hospital

publicado em 10/12/2019

Os consumidores podem adquirir os itens à vista, dinheiro e no cartão de débito e crédito (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Natal é a época do ano em que o amor resplandece. A solidariedade, a paz e a união ficam em evidência. Momentos são celebrados em família. Natal é do Bem! E é assim que a Pinheiral encerra seu ano, com uma campanha em prol à Santa Casa de Votuporanga.Durante este mês, 33 itens estão em promoção pensando em beneficiar os pacientes da Instituição. Pisos, revestimentos, porcelanatos, torneiras, gabinetes de cozinha, lâmpadas, churrasqueiras, cadeiras plásticas, escadas de alumínio, mangueiras, tomadas e muito mais fazem parte desta lista, que contempla o Hospital, referência para 53 municípios.A ação envolve as unidades de Votuporanga, Cosmorama e Valentim Gentil. “Reunimos os produtos que ficam em maior evidência no mês, tanto nas nossas mídias quanto dentro das lojas. Eles estão com ótimos preços e não temos dúvidas de que atingem todos os públicos. Uma parte da comercialização destes materiais será entregue para a Santa Casa”, explicou o diretor responsável pelo maketing, Marcos Vinicius.Os consumidores podem adquirir os itens à vista, dinheiro e no cartão de débito e crédito. “Mesmo em vendas à prazo, o Hospital irá receber. Queremos aproveitar o grande movimento do fim de ano para fazer o bem”, complementou.Esta é a segunda edição da iniciativa. Em 2018, a Pinheiral arrecadou R$6.171, 00. “Em novembro 2017, durante a inauguração do Home Center, surgiu a ideia de ajudarmos a Santa Casa, como forma de agradecimento pela oportunidade que tivemos de abrir essa loja. Lançamos a ação no ano seguinte e nosso objetivo é sempre promover ações em prol da Instituição”, destacou Marcos Vinicius.Ele destacou a importância de colaborar com o Hospital. “É ter a certeza que você ajudou da melhor forma possível os moradores de Votuporanga e região. Uma Instituição muito séria, na qual nós temos orgulho”, afirmou.O provedor Luiz Fernando Góes Liévana agradeceu a Pinheiral pelo projeto. “O proprietário Marcos Dutra faz parte da Irmandade e conhece nossa demanda. Esta iniciativa consolida ainda mais nossa parceria com a empresa, com solidariedade. Toda renda será utilizada para a manutenção de nossos atendimentos e contamos com apoio de todos para fazer um Natal ainda mais do bem”, finalizou.