A casa do bom velhinho está sempre cheia de boas histórias e magia do Natal; lojas seguem abertas em horário especial de fim de ano

publicado em 17/12/2019

Papai Noel da Associação Comercial (Foto: ACV)

A magia do Natal tem transformado os dias de quem passa pelo centro de Votuporanga. Além de encontrar as lojas abertas em horário especial neste fim de ano, os consumidores estão se encantando com a decoração natalina do centro da cidade e com o encontro com o Papai Noel da Associação Comercial de Votuporanga – ACV.Sempre disposto para ouvir os pedidos e fazer aquele registro especial, o Papai Noel está na casa preparada para ele no Centro Cívico Cultural "Vereador José Dirceu de Carvalho", em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Os horários de visita são de segunda a sexta-feira a partir das 18h30, no sábado (21/12), das 10h às 18h, e no domingo (22/12), das 9h às 13h.“É um momento mágico. A gente se emociona de ver a alegria das crianças e dos adultos nesse encontro com um dos personagens mais amados pela população. Como é bom saber que o nosso comércio proporciona esse encontro”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.Os enfeites natalinos instalados na área central de Votuporanga foram confeccionados por meio de uma parceria com a Associação Comercial de Votuporanga – ACV, Associação Industrial da Região de Votuporanga - Airvo, e Prefeitura, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, e as Secretarias de Planejamento, Educação, Obras e Trânsito. Algumas peças e materiais utilizados na decoração de anos anteriores também foram revitalizados.Horário EspecialAs lojas associadas à ACV seguem com horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira o atendimento é das 9h às 22h. Neste sábado (21/12), das 9h às 18h. Neste domingo (22/12), o comércio também abrirá para atender consumidores de Votuporanga e toda a região das 9h às 13h.Na próxima semana, as lojas abrirão na segunda-feira (23/12), das 9h às 22h. Já na véspera do Natal (24/12), das 9h às 16h, o mesmo horário para o dia 31 de dezembro.Natal premiado ACVQuem comprar nas lojas participantes da campanha “Natal Premiado ACV”, da Associação Comercial de Votuporanga, concorrerá a um carro 0km, um ar condicionado e a 10 vales-compras de R$500 cada. Os vendedores dos clientes sorteados também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada.O sorteio será no dia 4 de janeiro, na Praça Cívica “Profº Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica.“Natal Premiado ACV” é promovido pela ACV, com o apoio institucional da Sicoob Credlíder. Também são apoiadores da campanha Lojas Longo, Amigão Portas e Janelas, SanSaúde, Comercial Anzai, Lavanderia 5asec, Real Calçados, Fiat Camila, Centro Social de Votuporanga, Escritório Vitória, Coopevo Dinâmica, Marão Corretora de Seguros, Grandes Lagos Assessoria e Certificação Digital, Megatec, Amigão Supermercados, Thais Fontenele, 775, Ciafer Casa e Construção, Leite & Filhos Contabilidade, Moda Ka, A Casa do Tapeceiro, Unikids, Unifev, Uniodonto, Supermercado Porecatu e Cris Park.