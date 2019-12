Assembleia Voo da Liberdade n°03 entregou naninhas, brinquedos e máscaras na Pediatria

publicado em 02/12/2019

Cada sacola veio repleta de capricho, dedicação e cuidado (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Adolescentes e jovens de 12 a 20 anos, dispostas a liderar e, principalmente, a servir à comunidade. Assim são as garotas do Arco-íris, que têm como objetivo a cooperação com seu semelhante, o amor ao lar, a lealdade à família e os serviços comunitários.A Assembleia Voo da Liberdade n°03 esteve na Santa Casa de Votuporanga para “colorir” a Pediatria. As participantes encerraram projetos deste ano distribuindo presentes para as crianças internadas no Hospital.Naninhas, jogos de tabuleiro, carrinhos, bonecas foram entregues para a Instituição. Em cada visita na ala, um sorriso, uma gratidão, amor. “A gestão da Assembleia é a cada seis meses. Como a minha finaliza em dezembro, pensei em doações. Os brinquedos sempre foram meu projeto inicial com a Santa Casa e, por sorte, conseguimos conciliar com, principalmente, a iniciativa das Naninhas e levar algumas máscaras. Eu gosto muito do Natal, e sei que é a época que mais toca as crianças, uma ótima iniciativa para visitar os hospitais e fazer o dia delas. Gostei muito de estar com vocês, espero visitá-los mais vezes”, contou a Ilustre Preceptora Isabelle Inocêncio de Oliveira.Cada sacola veio repleta de capricho, dedicação e cuidado. “Nós nos dividimos para as tarefas. Com nossas mães, costuramos, enchemos as naninhas e pintamos. Também separamos os brinquedos de acordo com a faixa etária”, disse.Isabelle explicou que as ações fazem parte de projetos. “A campanha das naninhas denominada “Sonhando Colorido” é da Grande Assembleia, envolvendo o Estado de São Paulo e alguns outros. Queremos levar carinho e aconchego aos pequenos internados, trazendo alegria. Com os retalhos também produzimos máscaras hospitalares, com a iniciativa “Máscara do Amor”. Elas servem como uma barreira para vírus e bactérias, voltadas para a proteção dos pacientes. Aumentam a autoestima e colocam cor no tratamento dos hospitais. São de tecidos 100% algodão, assim como as Naninhas, e encaixam no rosto”, complementou.A entrega foi feita pelo grupo, na presença da Mãe Conselheira Gilmara Inocêncio Oliveira e Sônia Cortopasso. O provedor Luiz Fernando Góes Liévana, a ouvidora e integrante do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Andrea Boiati, a enfermeira, Renata Rálio e a médica Dra. Luciany Bernadelli, fizeram questão de acompanhar essa doação. “Essa iniciativa das meninas suaviza a estadia das crianças. Hospital não é um local que eles querem ficar e esta colaboração diminui sofrimento, angústia, ansiedade, transformando os dias mais felizes”, disse Dra. Luciana.Por sua vez, Luiz Fernando agradeceu a Assembleia. “Agradecemos imensamente as garotas. Vocês estão nos ajudando a salvar vidas, colaborando com quem, muitas vezes, não têm condições de pagar plano de saúde. Essa ação traz humanização, amor e acolhimento”, finalizou.