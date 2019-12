O bom velhinho recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito João Dado na noite desta segunda-feira no Centro Cívico Cultural

publicado em 09/12/2019

Nesta segunda-feira, o Papai Noel chegou ao centro da cidade em uma carreta (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Da redaçãoA programação especial de fim de ano em Votuporanga começou e será marcada por uma série de apresentações culturais e celebrações natalinas. Na noite desta segunda-feira, o prefeito João Dado, juntamente com a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho, acompanharam a chegada do Papai Noel e entregaram a ele as chaves da cidade, em cerimônia realizada no Centro Cívico Cultural "Vereador José Dirceu de Carvalho".Na oportunidade, toda a decoração natalina, que conta com a Casa do Bom Velhinho foi apresentada ao público presente.Os enfeites natalinos instalados foram confeccionados por meio de uma parceria com a Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga), Associação Comercial de Votuporanga e Prefeitura, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, e as Secretarias de Planejamento, Educação, Obras e Trânsito. Algumas peças e materiais utilizados na decoração de anos anteriores também foram revitalizados.Nesta segunda-feira, o Papai Noel chegou ao centro da cidade em uma carreta e recebeu as chaves da cidade pelas mãos do Prefeito.“Esta é uma época de festa, e temos a intenção de viver e proporcionar à nossa população esse espírito do Natal, buscando a paz e a união. Toda a cidade se torna mais iluminada e especial neste período, atraindo muitas famílias para conferir a estrutura natalina montada na Praça Cívica”, destacou Dado.