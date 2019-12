Nas quintas-feiras (26 de dezembro e 2 de janeiro), o expediente terá início ao meio-dia

publicado em 20/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

A Prefeitura de Votuporanga informa que, em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo, as repartições públicas municipais não funcionarão nas terças e quartas-feiras, 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nas quintas-feiras (26 de dezembro e 2 de janeiro), o expediente terá início ao meio-dia, seguindo o funcionamento nos demais dias da semana.A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental, o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” e o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol, seguirão o expediente da Prefeitura.O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, não abrirá para atendimento ao público nas segundas, terças e quartas-feiras (23, 24 e 25/12; e 30, 31/12 e 1/1/2020). Nas quintas-feiras (26/12 e 2/1), o funcionamento será das 12h às 19h. Nas sextas-feiras (27/12 e 3/1), o local estará aberto ao público das 9h30 às 19h. Nos dias 28 e 29 de dezembro (sábado e domingo), o prédio estará fechado. Já nos dias 4 e 5 de janeiro de 2020, o Centro estará aberto das 15h às 20h.No entanto, é importante destacar que todo o entorno do Parque da Cultura fica à disposição da população, com parques infantis, academia ao ar livre, pista de caminhada e de ciclismo, espaços para piquenique e quadras de areia.Serviços de urgência e emergênciaSerão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.Coleta de lixoQuanto ao serviço de coleta de lixo comum e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento não ocorrerá nos dias 25 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020, portanto, os pontos atendidos nestas datas pela coleta de lixo comum serão atendidos nos dias seguintes.