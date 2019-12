Psicóloga Lucilene Andrade será a palestrante e irá falar sobre os aspectos emocionais e psicológicos durante a gestação e puerpério

publicado em 13/12/2019

Uma das manifestações emocionais mais comumente observadas nessa fase é a ansiedade e o nervosismo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A notícia da gravidez de uma mulher é uma das maiores alegrias que amigos e familiares dela podem receber ao longo de sua vida. E nós sabemos que, junto com o tornar-se mãe, estar grávida implica em outras várias transformações na sua vida: físicas, hormonais e, principalmente emocionais.O Encontro de Famílias Grávidas irá discutir sobre os aspectos psicológicos na gravidez e puerpério nesta terça-feira (17/12), a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2.A psicóloga Lucilene Andrade será a palestrante da noite. “Como o corpo precisa se preparar fisicamente — e mentalmente — para a chegada do bebê, os hormônios femininos têm como obrigação mudar completamente o funcionamento de alguns sistemas para que estejam aptos a ajudar o desenvolvimento da criança. Eles aumentam a capacidade da mulher em estocar energia (por isso elas aumentam sua massa gordurosa durante essa fase), preparam as glândulas mamárias para produzir leite e também afetam diretamente o humor e o emocional da futura mãe, que fica mais sensível, um pouco mais dependente e, em alguns casos, até um pouco mais irritada do que o normal durante os próximos meses”, explicou.Uma das manifestações emocionais mais comumente observadas nessa fase é a ansiedade e o nervosismo. “É claro que você vai estar feliz e eufórica com a notícia de que vai se tornar mãe, porém a responsabilidade e a insegurança de não saber lidar com uma nova situação podem deixar a gestante um pouco mais tensa e ansiosa do que o normal”, contou.Quando a grávida alcança o segundo trimestre, em muitos casos, há uma queda da ansiedade e do nervosismo, acompanhado de uma sensação de tranquilidade e muita satisfação com a atual situação. “Já no terceiro trimestre, a insegurança com relação à saúde do bebê, ao parto e à organização de tudo que está faltando para deixar a casa pronta para a chegada do filho, podem voltar a abalar as estruturas da mulher, que fica sensível, nervosa e bastante ansiosa”, complementou.Lucilene aproveitará a ocasião para dar orientações. “Contar com apoio e compreensão de seu companheiro é fundamental para estes desafios”, disse.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou todos a participar. “Convido as mães, gestantes e familiares da cidade e região para participarem desse encontro que, com certeza, trará bastante conhecimento para vocês, oferecendo mais segurança e apoio nesse momento tão importante para a toda a família”, finalizou.