Primeiro ano do curso promoveu campanha em prol à Instituição votuporanguense

publicado em 05/12/2019

A Unifev é uma grande parceira, sempre promovendo responsabilidade social (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O curso de Educação Física da Unifev encerrou seu ano letivo de forma ainda mais especial: com muita solidariedade. O primeiro ano da graduação desenvolveu uma ação juntamente com a professora Caciane Dallemole Souza em prol à Santa Casa de Votuporanga.Durante um mês, os alunos arrecadaram leite e sabonete para o Hospital, referência para 53 cidades da região. “É de conhecimento público, a grande quantidade de leite utilizado na Instituição - cerca de 100 litros por dia. Além disso, o sabonete é um item indispensável de higiene. Unimos estes dois produtos como foco de nossa iniciativa, pensando mesmo nos pacientes”, contou o universitário Lucas Sanches Faria Gornik.Lucas explicou o motivo de colaborar com a Santa Casa. “É uma instituição honesta e que presta um serviço importantíssimo para a população Votuporanguense. Foi nossa forma de contribuir com o Hospital”, complementou.Foram entregues 132 caixas de leite, que foram encaminhadas para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. Cento e trinta e um sabonetes foram levados para o Almoxarifado. “Ficamos muito felizes com a campanha. A Unifev é uma grande parceira, sempre promovendo responsabilidade social. O primeiro ano de Educação Física já demonstrou toda a sua solidariedade, tendo principalmente a consciência da necessidade de doações para as entidades. Nosso muito obrigado”, finalizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.