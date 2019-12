Pela primeira vez em Votuporanga e região, direto de Maringá-PR, para um show mega especial e gratuito na Concha Acústica

publicado em 13/12/2019

A dupla Mazzo e Gabriel chega a Votuporanga para um show especial promovido pela Cidade FM (Foto: Divulgação/Cadu Fernandes)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA noite desta sexta-feira será mega especial para a população de Votuporanga e região. É que a dupla sertaneja ‘Mazzo e Gabriel’ chega no município para se apresentar na Concha Acústica, a partir das 20h30. O show de fim de ano é promovido pela Cidade FM e totalmente gratuito.Trilhando sua carreia musical em Maringá (PR), esta é a primeira vez que os ‘brutos’ se apresentam na região. Fazendo parte do calendário de festividades de Votuporanga, a Cidade FM trouxe os artistas para proporcionar uma noite inesquecível para a população, já que além do espetáculo, haverá sorteio de diversos brindes.Uma das surpresas garantida para o evento, é o sorteio de um chapéu e um violão autografado pela dupla Mazzo e Grabriel especialmente para os ouvintes que acompanham a programação da 94,7 FM.Para o espetáculo, os cantores garantem que será um show emocionante e com diversidade musical, já que em suas apresentações pelos Estados do Brasil, Mazzo e Gabriel tocam canções autorais e de artistas que admiram.Dirlei de Oliveira Mazzo é paranaense de Ivaiporã. O desejo pela música surgiu ainda na infância, com apenas 7 anos. Determinado, nessa idade já sabia que ela seria sua forma de vida. Cantor experiente, Mazzo possui um grande diferencial como artista: a experiência em dupla e bandas de baile.Já o parceiro Gabriel (Jeferson Rigon dos Santos), carrega a essência da criação tradicional gaúcha. Nascido em Jaboticaba e criado na cidade vizinha de Boa Vista das Missões (RS), tem paixão pela cultura do seu estado, o Rio Grande do Sul. A carreira tem influência religiosa e direta da família, isso sem esquecer o velho violão que pertencia ao seu pai com mais de 50 anos de história onde ele aprendeu a dedilhar as primeiras notas.Os músicos se uniram em 2016 para a formação atual da dupla Mazzo e Gabriel. Desde então, eles se dedicam inteiramente para realizar os sonhos e levar o nome da dupla pelo país a fora. Nas apresentações interpretam as músicas do CD “Nosso Tempo” (2016), EP “Estouro no Pizeiro” (2017) e a trilha do mais recente videoclipe, “Declaração de Cachaceiro” (2018). Recentemente, lançou o DVD “Casinha de Madeira”, também com faixas autorais.Além da apresentação de Mazzo e Gabriel, o comércio de Votuporanga se torna mais uma atração para as festividades de fim de ano. Os consumidores da cidade e região podem aproveitar o tempo e fazer as compras natalinas, já que as lojas ficarão abertas em horário especial, até às 22h.