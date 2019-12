Além das doações mensais de macarrão, café e achocolatado, a dupla solicitou itens como copos descartáveis, luvas, arroz e leite

publicado em 21/12/2019

Foram entregues para a Santa Casa 860,5 quilos de alimentos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O casal mais solidário de Votuporanga encerrou 2019 com chave de ouro. Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro promoveram uma campanha para contribuir com a Santa Casa de maneira ainda mais especial no fim deste ano.

Dona Eva e seu Rubens são muito queridos e possuem um grande círculo de amigos. Pensando em atender as necessidades do Hospital, eles organizaram uma arrecadação ainda maior no projeto “O Amor em Ação”.

Além das doações mensais de macarrão, café e achocolatado, a dupla solicitou itens como copos descartáveis, luvas, arroz e leite. “Entramos em contato com a Instituição para saber o que mais precisava e o que mais utiliza no dia a dia. Fomos atrás de nossos parceiros e o resultado foi este”, contou dona Eva.

Foram entregues para a Santa Casa 860,5 quilos de alimentos. “Gostaríamos de agradecer a todos que participaram desta campanha. Em nome de todos aqueles que necessitam, nosso muito obrigado. Não iremos citar nomes porque correríamos risco de esquecer alguém”, afirmou.

Natal Permanente

E para o ano que vem, eles planejam uma iniciativa nova, chamada de Natal Permanente. “Queremos mobilizar toda a população para que participe conosco desta corrente do bem. Não importa a quantidade doada. De pouco em pouco, conseguimos grandes colaborações. Tudo isso pensando em nosso Hospital, que atende tão bem nossa cidade”, destacou Eva. Os interessados em contribuir podem entrar em contato pelos telefones (17) 3421-4699/98112-4451.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o casal. “Nos faltam palavras para descrever nossa gratidão. Seu Rubens e dona Eva ultrapassaram de uma tonelada neste ano somente em alimentos. Agora, estão expandindo o projeto, pensando sempre em nossos pacientes. Quem puder ajudar, será bem-vindo”, finalizou.