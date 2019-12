CMDCA realizou uma assembleia na tarde desta quinta-feira (19) na Secretaria de Assistência Social de Votuporanga

publicado em 19/12/2019

Osmair Francisco, o Dica (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm assembleia na tarde desta quinta-feira (19), na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Votuporanga decidiu arquivar a sindicância que investigava possíveis irregularidades na candidatura do conselheiro tutelar Osmair Francisco, o Dica, que deverá tomar posse para mais um mandato em janeiro de 2020.Na semana passada o CMDCA divulgou um parecer da comissão do Conselho que investigava possíveis irregularidades na candidatura de Dica. A decisão era favorável à cassação da eleição do conselheiro, que foi o candidato mais votado na cidade com 640 votos. No entanto, a plenária final do CMDCA decidiu, na tarde desta quinta-feira (19), por arquivar a sindicância.O Ministério Público segue investigando possíveis irregularidades na eleição do Conselho Tutelar de Votuporanga. “As irregularidades ocorridas na eleição dos Conselhos Tutelares estão sendo investigadas em um inquérito que tramita em sigilo”, informou o MP.