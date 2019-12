Personagens infantis como Marsha e o urso, Luccas Neto, palhacinho Biro Biro e o robô Bumblebee invadiram o Hospital

publicado em 23/12/2019

Respeitável público da Santa Casa! Com vocês, o Circo do Palhacinho Biro Biro! A Instituição recebeu a atração, com muita diversão e magia (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Respeitável público da Santa Casa! Com vocês, o Circo do Palhacinho Biro Biro! A Instituição recebeu a atração, com muita diversão e magia. Personagens infantis percorreram todo o Hospital, em uma iniciativa para alegrar a rotina.Quem diria que Marsha e o seu companheiro urso, o youtuber Luccas Neto, palhacinho Biro Biro e o robô Bumblebee, do Transformers, pudessem estar tão pertinho dos pacientes? Foi um dia inesquecível para muitos.O grandão Bumblebee foi a grande atração. Adultos, idosos, pacientes, acompanhantes, colaboradores e médicos fizeram questão de tirar uma fotografia, voltando assim a ser criança. Apesar do tamanho, o robô interagiu com o público, dançando, acenando, fazendo poses e até carinho.Por de trás da fantasia de Marsha, a enfermeira do Hospital, Jéssica Fernandes Vicente Lopes. Jéssica teve a ideia de trazer a atração, como forma de alegrar os assistidos. “Nesta época do ano, fica ainda mais difícil para as crianças permanecerem internadas. Pensei que o circo pode ajudar neste momento, trazendo alegria”, disse.O proprietário de circo, Cristiano Silva Lopes, contou mais sobre a iniciativa. “A colaboradora entrou em contato para saber como trazer a nossa apresentação para a Instituição. Não medimos esforços e estamos muito contentes”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, a participação do Circo do Palhacinho Biro Biro. “Sempre falo que o Hospital é de toda comunidade e quando todos se envolvem, é possível fazer coisas grandiosas em prol de quem necessita. Ficamos muito felizes de ver toda dedicação de uma enfermeira, a Jéssica, que procurou a atração pensando em nossos pacientes. Este é o espírito de Natal, união e amor de todos”, frisou.