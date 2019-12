As sessões são gratuitas, com temas aventura, água, magia, heróis e vilões

publicado em 26/12/2019

O tema da primeira semana, entre os dias 07 a 12 de janeiro, será aventura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, está preparando uma programação especial de férias para o cinema do Centro de Informações Culturais e Turísticas. Durante o mês de janeiro os filmes serão exibidos em semanas temáticas, sendo três sessões de terça a sexta, às 10h, 14h e 17h e aos finais de semana, duas sessões, às 15h30 e 18h. Todas as exibições são gratuitas e abertas ao público. Vale ressaltar que alguns filmes tem classificação indicativa a partir dos 12 anos.O tema da primeira semana, entre os dias 07 a 12 de janeiro, será aventura. A programação segue nas semanas seguintes com os temas: água, do dia 14 a 19 de janeiro, com filmes como “Frozen”, “Moana”, “Espanta tubarão”, “Procurando Dory”, “A pequena sereia”, entre outros; magia, de 21 a 26 de janeiro, com produções como toda a saga “Harry Potter”, “Malévola”, “Alice no país das maravilhas, entre outros; finalizando com heróis e vilões, de 27 de janeiro a 02 de fevereiro, com “Vingadores”, “Mulher Maravilha”, “Guardiões da Galáxia”, “Meu Malvado Favorito”, dentre outros.Dando início a programação, na terça-feira (07/01), o público poderá conferir a trilogia “As crônicas de Nárnia”. Às 10h, será exibido o filme “As Crônicas de Nárnia – O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa”, com a classificação 10 anos. A segunda sessão acontece às 14h, com “As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian”, classificação livre. Finalizando, às 17h, com “As Crônicas de Nárnia – A Viagem do Peregrino da Alvorada”, indicado para 10 anos.Na quarta-feira (08/01), serão duas sessões. Às 14h, será exibido “Aventuras de Pi”, classificação 10 anos, em que Pi e sua família decidem ir para o Canadá depois de fechar o zoológico da família. A embarcação deles naufraga, e o jovem sobrevive junto com alguns animais, incluindo um temível tigre de Bengala, com o qual desenvolve uma ligação. O filme teve 11 indicações ao Oscar. Às 17h, “Up – Altas Aventuras”, conta a história de Carl Fredricksen que está prestes a perder a casa em que viveu com sua falecida esposa. Para isso não acontecer, ele enche milhares de balões e os conecta à sua casa, para viajar em direção à América do Sul. Só que ele descobre que Russell, um menino de 8 anos, embarcou junto nesta aventura. Vencedor do Oscar de Melhor Animação e Melhor Trilha Sonora, com classificação indicativa livre.Para quem gosta das aventuras de Woody, Buzz Lightyear e toda a turma, a programação da quinta-feira (09/01) será uma ótima oportunidade para ir ao cinema. Às 10h, tem “Toy Story – Um Mundo de Aventuras”. Às 14h, a continuação com “Toy Story 2”. Encerrando o dia, às 17h, “Toy Story 3”, todos com classificação indicativa livre.Na sexta-feira (10/11), às 14h, será exibido o filme “Animais Fantásticos e onde Habitam”, com classificação indicativa de 12 anos, que conta a história de um excêntrico magizoologista que carrega uma maleta cheia de animais mágicos coletados durante suas viagens pelo mundo. As criaturas acabam saindo de sua mala em Nova York, e ele precisa usar suas habilidades para capturá-las. Às 17h, será a vez das emoções de Riley tomarem conta da sessão em “Divertidamente”, onde uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando sua vida radicalmente, com classificação indicativa livre.Sábado, para curtir em família os filmes exibidos com classificação indicativa livre serão: às 15h30, “Como Treinar o Seu Dragão”. E às 18h, “Como Treinar o Seu Dragão 2”. O filme conta a história de um garoto chamado Soluço, que vive na ilha de Berk, onde os combates entre vikings e dragões é um modo de vida. Soluço é o filho do respeitado viking Stoico, líder da aldeia, porém, diferente de seu pai, ele é visto como uma fonte de problemas. A aventura começa quando Soluço encontra a raça mais poderosa dos dragões, o Fúria da Noite, e continua no segundo filme da saga.Domingo também serão duas sessões com classificação indicativa livre para reunir toda a turma. Às 15h30, “Stuart Little” e às 18h, “Stuart Little 2”. O filme é sobre as aventuras de um simpático ratinho Stuart, que foi adotado pela família Little e mora em Manhattan.O cinema fica situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.