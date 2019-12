Ação da Associação Comercial de Votuporanga sorteará 12 prêmios e contribui com aquecimento das vendas de fim de ano

publicado em 30/12/2019

A população pode conferir as novidades do comércio em horário especial e ver o Papai Noel (Foto: ACV)

Termina nesta terça-feira (31/12), a campanha da Associação Comercial de Votuporanga "Natal Premiado ACV". Nesta edição, a entidade sorteará um carro 0km completo, um ar condicionado e 10 vales-compras de R$ 500 cada. Os atendentes dos clientes sorteados também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada.Para concorrer, os consumidores devem comprar nas lojas participantes, que são associadas à ACV e estão identificadas com o cartaz da campanha, preencher corretamente o cupom e depositar na urna da campanha. O sorteio será no dia 4 de janeiro, próximo sábado.“Natal Premiado ACV” é promovido pela ACV, com o apoio institucional da Sicoob Credlíder. Também são apoiadores da campanha Lojas Longo, Amigão Portas e Janelas, SanSaúde, Comercial Anzai, Lavanderia 5asec, Real Calçados, Fiat Camila, Centro Social de Votuporanga, Escritório Vitória, Coopevo Dinâmica, Marão Corretora de Seguros, Grandes Lagos Assessoria e Certificação Digital, Megatec, Amigão Supermercados, Thais Fontenele, 775, Ciafer Casa e Construção, Leite & Filhos Contabilidade, Moda Ka, A Casa do Tapeceiro, Unikids, Unifev, Uniodonto, Supermercado Porecatu e Cris Park.Seguindo o calendário especial de fim de ano, o comércio de Votuporanga abre nesta terça-feira (31/12), das 9h às 16h. Na quinta-feira (2/1), a abertura é a partir das 13h até 18h.