Zona Sul será contemplada com iniciativa que visa conscientizar a todos sobre a importância de erradicar o trabalho infantil

publicado em 27/12/2019

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As famílias moradoras do bairro São João são contempladas nesta sexta-feira (27/12), às 19h, com uma grande ação gratuita que visa conscientizar a todos sobre a importância de erradicar o trabalho infantil. A iniciativa da ação é da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga.A ação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) será realizada na Praça Rafael Cavalin, que fica no cruzamento na rua Minas Gerais com a avenida Anita Costa.Durante a ação, a equipe do CRAS Sul (Centro de Referência de Assistência Social) entregará panfletos com informações que detalham o que é o trabalho infantil.Serão oferecidos brinquedos como cama elástica, infláveis (jacaré, fazendinha e tobogã) e monitores infantis. As famílias receberão alimentação, como cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante e água. Haverá ainda som ao vivo.O secretário de Assistência Social, Emerson Pereira, destaca que o objetivo é conscientizar a todos sobre a importância das crianças brincarem e estudarem, estando longe de qualquer forma de trabalho infantil. “Conseguimos identificar com a equipe do CRAS as áreas que mais precisam. E erradicar o trabalho infantil tem sido a nossa grande bandeira”, frisou.O prefeito João Dado apoia a iniciativa. “É uma ótima oportunidade também para fortalecermos os vínculos familiares”, disse.No último dia 19, a ação do PETI foi realizada na praça Praça Iracema Borges Chagas, no bairro Sonho Meu.