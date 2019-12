Além dele, outras três pessoas também acertaram os 15 números do sorteio.

publicado em 03/12/2019

O bilhete ganhador foi realizado como aposta simples, na Lotérica Avenida, localizada no bairro Pozzobon, na cidade (Foto: Arquivo Pessoal)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm apostador de Votuporanga iniciou esta semana bem diferente das demais, já que foi um dos contemplados com R$ 1,495.244,98 no sorteio da Lotofácil, ocorrido anteontem. O sorteio do concurso 1898 foi realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.A aposta ganhadora foi realizada na Lotérica Avenida, que está localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ao jornal A Cidade, Clayton Carraro, proprietário do local, disse que um prêmio desses valoriza o estabelecimento.“É muito importante, pois incentiva as pessoas a acreditarem que a sorte é igual para todos. Ficamos muito felizes em saber que um prêmio milionário saiu na nossa Lotérica”, afirmou o Clayton.O empresário ainda disse que o bilhete contemplado foi realizado como aposta simples, ou seja, houve apenas um ganhador, do sexo masculino. Questionado sobre outros prêmios, o proprietário da Lotérica Avenida revelou que já houve vários prêmios altos no estabelecimento, porém milionário, este foi o primeiro.Além do apostador de Votuporanga, outras três pessoas também acertaram os 15 números e levaram o mesmo valor, totalizando quase R$ 6 milhões. Os outros ganhadores são das cidades de Canoinhas (SC), Aracajú (SE) e São Paulo.Outras 592 pessoas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.852,84. Os números sorteados no concurso 1898 da Lotofácil foram 05-06-08-09-10-12-13-14-16-18-19-20-21-22-23.