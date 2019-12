Fundado em 2007, o ambulatório é referência em humanização e assistência de alta resolutividade

publicado em 06/12/2019

Além disso, oferece ainda o programa “Filho que Ama leva o Pai ao AME” aos sábados, das 7 às 13h (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Votuporanga completa 12 anos de funcionamento no dia 7 de dezembro, com balanço superior a 4 milhões de atendimentos e 99,7% de aprovação dos usuários. A unidade abrange 29 municípios com população de 330 mil habitantes.Inaugurado em 2007, o ambulatório já realizou, até o momento, 1.865.251 consultas médicas e não médicas, 2.888.701 exames e 19.129 cirurgias. Somente em 2019, até outubro, foram 126.162 consultas, 182.076 exames e 4.963 cirurgias.A unidade possui 30 consultórios de atendimento ambulatorial multiprofissional, sala de emergência equipada, duas salas de pequenos procedimentos e exames endoscópicos, além das áreas destinadas para exames de diagnósticos em tomografia computadorizada e ressonância magnética.Além disso, oferece ainda o programa “Filho que Ama leva o Pai ao AME” aos sábados, das 7 às 13h. Uma campanha para fazer exames preventivos de cardiologia e urologia em homens a partir dos 50 anos de idadeNo total, são disponibilizadas 28 especialidades médicas e mais de 22 tipos de exames auxiliares diagnóstico e terapêutica (confira relação abaixo).CertificaçõesA unidade já conquistou acreditação de qualidade Nível 3 pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), certificação com excelência e recertificação do ISO9001:2015.É também exemplo de gestão de recursos humanos, tendo sido eleita este ano uma das cinco melhores empresas para se trabalhar no Brasil, na categoria Clínica, segundo o Instituto Great Place to Work Brasil, em parceria com a Live Healthcare Media.“São 12 anos de inteira dedicação à população. Durante este período, procuramos executar nosso trabalho com máxima excelência”, afirma a gerente administrativa, Marilza Cardi. “O índice de 99,7% de aprovação demostra que estamos no caminho certo. Neste aniversário, reafirmamos nosso compromisso com a comunidade”, complementa.FuncionamentoOs agendamentos de consultas são realizados pelos próprios municípios por meio do sistema informatizado da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde).A unidade é administrada pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h. Está localizada na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga. Contato: (17) 3426-6000.Especialidades Médicas: Acupuntura, Alergologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Obstetrícia (alto risco), Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Reumatologia, Uroginecologia e Urologia.Especialidades Não-Médicas: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia.Exames: Testes Alérgicos Contato/Puntura, Anátomo Patológico, Raio-X Simples, Mamografia, Ultrassom, Biópsias, Ecocardiografia, Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia, Nasofibrolaringoscopia, Retossigmoidoscopia, Audiometria/Imitanciometria, Eletrocardiograma, Eletroencéfalograma, Eletroneuromiografia, Espirometria, Holter, Mapa, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.