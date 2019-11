A partir de 1º de janeiro de 2020, Votuporanga será responsável por 90 Municípios da região

publicado em 19/11/2019

Votuporanga sedia evento de capacitação para implantação do Posto de Recrutamento e Mobilização do Serviço Militar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado recepcionou representantes de 90 Municípios do Noroeste Paulista na tarde da última quarta-feira (13/11), no Parque da Cultura, durante reunião promovida pela 18ª Delegacia de Serviço Militar, de Votuporanga. O objetivo do evento foi capacitar os secretários das Juntas de Serviço Militar sobre a implantação do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM-02/003), em Ribeirão Preto, à qual a Delegacia de Votuporanga será subordinada.Estiveram presentes o 1º Tenente Delegado do Serviço Militar de Votuporanga, Marcelo dos Santos; o Capitão Elairton e Tenente Cunha, da 5ª Circunscrição de Serviço Militar da 2ª Região Militar; Capitão Knutsen, Delegado em Fernandópolis; Tenente Saraiva, Delegado em Jales; Tenente Valdemir, Delegado em Mirassol; Tenente Cleber, Delegado em São José do Rio Preto; e Secretários e Secretárias das Juntas de Serviço Militar dos 90 Municípios do Noroeste Paulista.Durante sua fala, o Prefeito João Dado afirmou que o Exército Brasileiro é a instituição que segue com disciplina no Brasil. “O Exército Brasileiro é a instituição que segue reto, segue com disciplina, segue com hierarquia, segue com civismo, com valor e amor à Pátria, assim diz os nossos hinos e a história do Exército Brasileiro. Aqui em Votuporanga, eu cumpro a Lei e não tem jeitinho brasileiro. A Lei é para todos e todos somos iguais perante a Lei. O grande problema do Brasil é que passamos muito tempo com alguns tendo mais direito que outros e isso fez o Brasil padecer com os vícios do descumprimento da Lei. O Exército Brasileiro talvez tenha que ter uma missão gloriosa em um futuro próximo”.O Prefeito ainda demonstrou o exemplo do Projeto Soldado Mirim, em Votuporanga, que busca respeitar os direitos das crianças e adolescentes, contribuindo para o desenvolvimento emocional e cívico. No momento, as inscrições estão abertas para interessados entre 8 e 12 anos. O projeto foi idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga e é promovido em parceria com o Tiro de Guerra de Votuporanga, vinculado à Secretaria Municipal da Cidade.“Aqui em Votuporanga nós temos uma experiência que tem se demonstrado exitosa, que é o projeto Soldado Mirim, que busca não tornar nossas crianças reféns dos problemas da atual sociedade. Dessa forma, nós estamos cuidando das nossas crianças e de toda a população”.De acordo com o 1º Tenente Santos, atualmente, Votuporanga possui uma das 13 Delegacias da 5ª Circunscrição de Serviço Militar da 2ª Região Militar, e agora incorporará os serviços de outras quatro: São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis e Jales. “Essa reunião teve o objetivo de orientar os secretários das Juntas de Serviço Militar em relação à padronização do Serviço Militar e esclarecer eventuais dúvidas administrativas e funcionais referentes ao novo modelo organizacional e de fluxo de serviço implantados pelo Exército Brasileiro”.Desde 25 de outubro até 31 de dezembro deste ano, a Delegacia de Serviço Militar de Votuporanga atua em caráter experimental, sendo que no dia 1º de janeiro de 2020 a mudança será de maneira definitiva. “Haverá apenas duas unidades responsáveis pelo Serviço Militar no Noroeste Paulista: a Delegacia de Votuporanga e o Posto de Recrutamento e Mobilização de Ribeirão Preto (PRM-02/003), ao qual somos subordinados”, afirmou o 1º Tenente Delegado do Serviço Militar de Votuporanga, Marcelo dos Santos.Em Votuporanga, a 18ª Delegacia de Serviço Militar e a 189ª Junta de Serviço Militar de Votuporanga estão localizadas na Rua Minas Gerais, número 3.612, anexas à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. O telefone para mais informações é o (17) 3422-7134.Vila MilitarNo sábado (23/11), será realizada a cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental no local onde será construída a nova Sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar / 5ª CSM e 189ª Junta de Serviço Militar de Votuporanga.Ela estará localizada em um terreno de 460,70 m², com área de 176,39 m² construída na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”. A sede contará com sala do Delegado, secretaria, atendimento e recepção, sala de arquivo, cozinha, área de serviços e pátio coberto. Neste momento, a obra está sendo orçada.O Prefeito João Dado afirmou que “Votuporanga terá uma Vila Militar que abrigará todos os serviços militares, sendo composta de Tiro de Guerra, Delegacia de Serviço Militar e Junta de Serviço Militar”.O evento ainda marcará a Cerimônia de Solenidade de Encerramento do Ano de Instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga.