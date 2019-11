Opção possui flexibilidade de datas e horários; provas serão realizadas em Votuporanga, Auriflama, Buritama, Iturama e Jales, até o fim do mês

publicado em 05/11/2019

A taxa é de R$ 30, restituída em forma de crédito ao aluno aprovado, quando efetivada a matrícula (Foto: Unifev)

Quem não participou do Processo Seletivo Tradicional da UNIFEV, realizado em 27 de outubro, ainda pode ingressar na Instituição por meio do Vestibular Agendado. Até o fim deste mês, a UNIFEV aplicará provas em cinco cidades diferentes: Votuporanga, Auriflama, Buritama, Iturama-MG e Jales (confira as datas e locais abaixo).O agendamento pode ser feito pelo site: www.unifev.edu.br/vestibular2020 ou pessoalmente na Central de Relacionamento de ambos os campi (Centro e Cidade Universitária). A taxa é de R$ 30, restituída em forma de crédito ao aluno aprovado, quando efetivada a matrícula.De acordo com a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, o Vestibular Agendado busca oferecer mais uma oportunidade aos estudantes que não conseguiram comparecer à primeira prova.“O interessante desta opção é a flexibilidade de datas e horários, uma vez que realizaremos processos seletivos durante a semana e nos períodos diurno e noturno. Esperamos que a modalidade possa atrair um maior número de jovens que sonham em ingressar em uma Instituição de Ensino Superior (IES), reconhecida nacionalmente pela excelência educacional”, afirmou.Mais informações podem ser obtidas pelo site (www.unifev.edu.br) ou pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990.Confira, abaixo, a programação completa do Vestibular Agendado:VOTUPORANGA20 a 26 de novembro (com exceção do domingo – dia 24)Durante a semana: 14h às 17 horas | 19h30 às 22h30Sábado: 14h às 17 horasLocal: Campus Centro (rua Pernambuco, nº 4.196 – Centro)AURIFLAMADias 25 e 26 de novembroHorário: 19h30 às 22h30Local: Colégio Anglo (rua José Barbosa, nº 5.075 – Centro)BURITAMADias 20 e 21 de novembroHorário: 19h30 às 22h30Local: Colégio Zeta (rua Henrique José Goulart, nº 1.000 – Centro)ITURAMA (MG)Dias 25 e 26 de novembroHorário: 19h30 às 22h30Local: Colégio Objetivo (Av. Prefeito Juca Pádua, nº 531 - Jardim Eldorado)JALESDias 20 e 21 de novembroHorário: 19h30 às 22h30Local: COC (Av. José Rodrigues, nº 180 – Jardim do Bosque)