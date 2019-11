Contemplados são da Rua Riolândia; provedor agradeceu os participantes

publicado em 29/11/2019

A sorte se fez presente neste mês e alcançou pela segunda vez dois participantes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Mensalmente, a Santa Casa tem a honra de conhecer os votuporanguenses que fazem o Hospital ser cada vez melhor. A campanha “Saúde que dá Prêmio”, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, contempla os moradores que contribuem com a Instituição, sorteando um notebook e entregando bicicletas para os vizinhos.Nesta edição, os beneficiados foram os moradores da Rua Riolândia, do bairro Parque das Brisas. O ganhador principal foi Igor Pereira Cecílio, que levou o equipamento eletrônico, ao lado da mãe Mônica e da irmã Lívia. “Ajudamos a Santa Casa há cinco mais. Acho muito importante colaborar com o Hospital, conceituado na cidade e região. Embora o valor seja pequeno que doamos, estamos pensando nos pacientes”, disse Igor.A sorte se fez presente neste mês e alcançou pela segunda vez dois participantes. Edson Caporalin, vizinho de esquerda da família Cecílio, ganhou uma bicicleta. “Há mais de 10 anos auxilio o Hospital na conta de água. No final de 2007, fui sorteado e contemplado com uma motocicleta. Esta contribuição simbólica beneficia Votuporanga e região”, afirmou.Mário Batista Rodrigues, vizinho da direita, recebeu também uma bicicleta. “Quando Edson recebeu a moto, eu também fui premiado com uma bicicleta naquela época. Agora, quero o carro, que será sorteado no começo do ano”, falou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância da campanha. “Agradeço a todos que colaboram com a nossa missão em salvar vidas e entendem o quanto é importante esse espírito solidário. Nossa luta para conseguir arrecadações em prol ao Hospital é incansável e o apoio da comunidade nos ajuda a manter nossos serviços. Parabéns aos ganhadores”, disse.SorteioPara comemorar o Dia Mundial do Prematuro, a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, Dra. Lara Galvani Gregui, destacou a importância do serviço. “Atualmente, grande parte da população nasce prematuro. A UTI Neonatal possui todo suporte necessário para que os bebês tenham uma sobrevida ótima e sem sequelas”, afirmou. Ela disse que, mensalmente, entre 20 a 25 recém-nascidos são pacientes, 80% via Sistema Único de Saúde (SUS).Dra. Lara enfatizou a importância da campanha. “A Santa Casa é nossa. Ela ajuda não apenas os bebês no tratamento de ponta, mas Votuporanga e região. Quem puder contribuir com a campanha, tem a certeza de que o recurso é extremamente bem utilizado”, complementou.Faça sua adesão!Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos. Para participar é necessário ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o valor que deseja doar. A contribuição é a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.