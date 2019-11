De acordo com a Saev Ambiental, alguns bairros poderão ficar sem água, principalmente das 9h às 17h

publicado em 19/11/2019

Saev Ambiental (Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental informa que a partir desta quarta-feira, dia 20 de Novembro, os bairros da região Sul e parte da região Oeste, como por exemplo o Jardim Marin, São João, Estação, Monte Alto, Monte Verde, Sonho Meu, Palmeiras 1 e 2, Jardim Noroeste e adjacências poderão ficar sem água, principalmente das 9h às 17h, devido à manutenção corretiva (troca) da bomba d’água do Poço Profundo Sistema Sul. O serviço será executado pela equipe da Saev Ambiental que solicita aos moradores que não usem a água da rua neste intervalo de tempo, devendo utilizar a reserva da caixa d’água das residências.Foi constatado uma diminuição da vazão na bomba d’água do Poço Profundo do Sistema Sul, localizado no final da rua Pernambuco, na Vila Muniz. A previsão dos serviços é de 10 dias, pois a bomba fica a 180 metros de profundidade e um guindaste com capacidade de 30 toneladas foi contratado para o serviço que requer empenho de toda a equipe da Autarquia. Neste período, o Sistema Sul será abastecido com água do sistema ETA (centro da cidade) e também pelo Sistema Norte (bairro Pozzobon).Orientações para amenizar a ocorrência: racionalizar o uso de água em toda a cidade e fechar o registro do hidrômetro das 12h às 17h nos bairros afetados.Vila Muniz, Jardim Marin, Marão, São João, Estação, Monte Alto, Monte Verde, Sonho Meu, Palmeiras 1 e 2, Jardim Noroeste, Condomínio Athenas, Jardim Estela, Jardim Eldorado, Planalto, Bela Vista, Santa Paula, Jardim Santos Dumont, Jardim Vivendas, Cidade Nova, Friozi, V Distrito Industrial, Portal das Brisas.