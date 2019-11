Entrevistas serão realizadas no PAT pela equipe de RH da Rede Amigão

publicado em 18/11/2019

O processo de recrutamento da Rede Amigão Supermercados será somente nesta terça-feira (19/11), no Posto de Atendimento ao Trabalhador, localizado no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4497. Os interessados devem ir até o local munidos de currículo impresso, Carteira de Trabalho e documentos pessoais, a partir das 8h. O atendimento será realizado apenas presencialmente.Ao todo, são 26 vagas para diversos cargos, entre confeiteiros, cozinheiros, fiscais de loja, açougueiros e para pessoas com deficiência, com exigência de Ensinos Fundamental ou Médio completos. Os candidatos receberão senha e já serão encaminhados para as entrevistas, que serão realizadas pela equipe de RH da Rede Amigão, no auditório do Centro do Empreendedor, das 9h às 12h30 e das 14h às 16h, somente na terça-feira. Pessoas com deficiência receberão senhas especiais.De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, desde a última semana, o espaço foi disponibilizado pela Administração Municipal para a realização das entrevistas para as seleções de profissionais. A primeira fase envolveu negociações com funcionários que já atuavam nas lojas dos supermercados Santa Cruz. Já nesta etapa, o objetivo é completar as vagas restantes.