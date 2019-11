Concurso irá eleger o melhor bolo da Cidade; as inscrições podem ser feitas no www.acidadevotuporanga.com.br

publicado em 21/11/2019

O concurso “A Nova Dona do Pedaço” será realizado no dia 30 de novembro no Café dos Três (Foto: Divulgação/Café dos Três)

Da redação

Para incentivar a criatividade na hora de cozinhar, o jornal A Cidade e rádio Cidade FM em parceria com o Café do Três realizará o concurso 'A Nova Dona do Pedaço'. O concurso visa premiar as melhores receitas de bolo apresentadas.

Para realizar a inscrição é necessário colocar os dados pessoais, o nome da receita, os ingredientes e também o modo de preparo. Tudo isso através do site www.acidadevotuporanga.com.br. A comissão julgadora será composta por 7 membros, escolhidos entre profissionais da área, membros da equipe A Cidade, autoridades e convidados especiais.

Os julgadores levarão em consideração a apresentação e sabor dos bolos e adotarão os critérios de notas de 05 a 10, sendo a classificação obtida pela soma das notas por eles atribuídas. A decisão dos jurados é irrecorrível, não havendo qualquer tipo de recurso.

Os três melhores bolos serão premiados com fogão, batedeira, liquidificador, kit bolsa, kit confeiteira, ferro de passar, panela de pressão entre outros prêmios. O resultado do concurso será anunciado no mesmo dia da avaliação, seguido da premiação dos vencedores.

A inscrição para o concurso “A Nova Dona do Pedaço na Cidade” implica integral aceitação do regulamento, bem como na autorização da divulgação das imagens e vídeos dos participantes em todos os meios de divulgação do Grupo A Cidade.

Serão selecionas 10 receitas inscritas, levando-se em consideração critérios de originalidade, harmonização de ingredientes e descrição da receita. Os participantes selecionados serão comunicados e convocados a apresentar seu bolo a ser avaliado no dia 30 de novembro, em evento a ser realizado no “Café dos Três”, localizado na Avenida Antonio Frederico, 2190. Serão premiadas as três melhores receitas. Os demais participantes também serão premiados.

(Colaborou: Lígia Ruiz)