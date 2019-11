Este ano, Associação Comercial de Votuporanga sorteará um carro 0km completo, um ar condicionado e 10 vales-compras de R$500 cada; cupons serão distribuídos a partir de segunda-feira

publicado em 20/11/2019

Natal Premiado ACV: consumidores concorrerão a 12 prêmios (ACV)

A campanha mais aguardada do ano foi lançada nesta quarta-feira (20), pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV. O café da manhã em clima de Natal contou com a participação de empresários, convidados e autoridades que representaram a Prefeitura de Votuporanga e instituições como Sicoob Credlíder, Caixa Econômica Federal, Sebrae-SP e Senac.O “Natal Premiado ACV” começa na próxima segunda-feira (25) e sorteará um carro 0km completo, um ar condicionado e 10 vales-compras de R$500 cada. Os funcionários que foram responsáveis pela venda aos clientes sorteados também ganharão vales-compras no valor de R$ 150 cada.“Estamos muito felizes e animados com a campanha, que todos os anos é responsável por atrair consumidores da cidade e toda a região. Essa é mais uma das forças que contribuem com o nosso associado, que este ano deve ter um crescimento nas vendas em torno de 5%, na comparação com o mesmo período do ano passado”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.Durante o seu pronunciamento, o prefeito de Votuporanga João Eduardo Dado Leite de Carvalho ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela ACV. “O nosso comércio é referência para toda a região e campanhas como essa atraem ainda mais pessoas. Juntos, estamos trabalhando para que os consumidores encontrem a cidade ainda mais bonita nesta época do ano”, destacou.Para participar da campanha, os consumidores devem comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com cartazes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. O sorteio será no dia 4 de janeiro, na Praça Cívica “Profº Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica.A ACV também anunciou o horário especial de funcionamento do comércio neste fim do ano. No dia 7 de dezembro, por ser o segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h. Já a partir do dia 9 de dezembro, a abertura será das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira. Nos sábados (14 e 21/12), das 9h às 18h e no dia 22 de dezembro (domingo), das 9h às 13h. Na véspera do Natal (24/12) e do ano novo (31/12), os consumidores poderão fazer as suas compras das 9h às 16h.