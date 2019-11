No carro foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de que o homem apresentava sinais de embriaguez.

publicado em 11/11/2019

Carro ficou danificado após homem bater em pontilhão e em viatura da Guarda Civil Municipal — Foto: Divulgação/Guada Civil Municipal

Um motorista foi preso neste domingo (10) ao fugir da ordem de parada da Guarda Civil Municipal em São José do Rio Preto (SP) depois de fazer manobras arriscadas em uma via.Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM recebeu a denúncia de que um carro estaria causando perigo ao fazer manobras arriscadas na Avenida Fernando Costa.A equipe foi até o local e o homem fugiu da ordem de parada dos guardas. O homem continuou fugindo da corporação e durante a perseguição bateu o carro em um pontilhão e em uma das viaturas da guarda.A corporação só conseguiu parar o carro do homem na Rua Independência, onde um dos guardas precisou quebrar o vidro do veículo.No carro foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de que o homem apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 2 mil.