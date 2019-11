Para organizar o fluxo de pessoas, o horário de funcionamento para as visitações será das 6h às 18h30

publicado em 01/11/2019

O Dia de Finados, celebrado neste sábado, 02 de novembro, é uma data em que os cemitérios recebem grande número de visitantes (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

c. A expectativa é que o Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” receba mais de 15 mil pessoas e para organizar este fluxo, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cidade, determinou o horário de funcionamento para as visitações, das 6h às 18h30. A capela central do Cemitério também sediará a tradicional missa de Finados, às 7h30.No Cemitério Municipal de Simonsen, a missa será celebrada às 8h, pelo padre Alexandre Pereira da Silva. O horário de funcionamento também será das 6h às 18h30.A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informa que a Avenida da Saudade estará liberada para o tráfego de veículos igualmente como ocorrido no ano passado, com agentes de trânsito no local para orientar o trânsito e auxiliar a travessia de pedestres.Combate ao Aedes AegyptiPara combater o mosquito Aedes Aegypti, a Secretaria Municipal da Saúde estará no local até sexta-feira para orientar os visitantes sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros. Uma faixa educativa também será fixada no local.Os visitantes devem retirar os plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos. É importante não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.Limpeza, reforma e construção de jazigosO prazo para reforma e construção de jazigos no Cemitério Municipal de Votuporanga “Petronilo Gonçalves da Silva” terminou no dia 18 de outubro. Serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água foram permitidos somente até esta quinta-feira (31/10). Após esta data, é proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos.A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa organizar o local com objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações durante o Dia de Finados.AmbulantesAmbulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva" e também no Distrito Simonsen no Dia de Finados, devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga. O prazo vai até esta sexta-feira (1/11), das 9h às 15h, no Paço Municipal. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.Os vendedores ambulantes que forem flagrados trabalhando sem autorização próximo ao Cemitério poderão ser penalizados. Neste ano, o local destinado para a venda dos ambulantes será na Rua João Geanezi, no estacionamento do Velório Municipal “Aldo Zara”.