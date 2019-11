Colocação foi de grande relevância, considerando a participação de 189 cidades; atletas conquistaram 12 medalhas de ouro, 9 de prata e 10 de bronze

publicado em 26/11/2019

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga se destacou com a presença de 130 pessoas entre atletas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A delegação de Votuporanga encerrou a participação na 83ª edição dos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, também conhecido como Jogos Abertos do Interior, promovido em Marília, em 36º lugar, somando 35 pontos, colocação de grande relevância, considerando a participação de 189 cidades. A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga se destacou com a presença de 130 pessoas entre atletas, comissão técnica e profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ficando à frente de cidades maiores da região, como Catanduva (50º), Presidente Prudente (55º) e Birigui (68º).Os atletas votuporanguenses conquistaram 12 medalhas de ouro, 9 de prata e 10 de bronze, além de muitos resultados expressivos conquistados no maior evento esportivo da América Latina.BiribolO Biribol – 1ª divisão conquistou o lugar mais alto do pódio, sagrando-se bicampeão dos Jogos Abertos após derrotar, nesta edição, as equipes de Itanhaém, Sorocaba, São José dos Campos e Santos pelo placar de 2 a 0.A equipe foi representada por André Rezende, Benevides Santana Junior, Bruno Pedrassi, Hilton Pavam, Jorge Romero, Luiz Fernandes e Rodolfo Luís da Costa.Futsal FemininoAs meninas marcaram presença no Futsal Feminino sub-20 - 2ª divisão, goleando times como Orlândia e Porto Feliz, garantindo o 3º lugar na classificação final.O time foi composto pelas atletas Ângela dos Santos, Beatriz Lima, Beatriz Ferreira, Bianca Medalha, Brenda Cristina, Ingrid Bernardo, Jehnnifer Moraes, Murielle Inácio, Naiara Silva, Noelia Silva, Vitoria Santiago e Yasmin Morais Santos, Massagista Janaina da Silva e técnica Karina Franzin.Atletismo ACD MasculinoO 10º lugar foi conquistado por Votuporanga para o pessoal do ACD Masculino. Antônio Carlos dos Santos, Deniclaudio Izidio de Farias, Marcos Antônio, Irio Barbosa e Djalma Nogueira trouxeram três medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze para casa.Atletismo ACD FemininoA equipe ACD Feminino ficou em 19º lugar, conquistando resultados expressivos no atletismo, com três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze alcançados por Flavia Chaves e Rafaela Gonzales, em suas respectivas categorias.Atletismo MasculinoNo Atletismo – Masculino foi conquistada medalha de bronze na prova de 800 metros rasos pelo atleta Leandro Alves.Natação ACD MasculinoNa natação, foram quatro medalhas de ouro, três de prata e três de bronze, conquistadas pelos atletas Mauricio Padilha, Erik Bailon e Keven Simões.KaratêNo tatame, Caio Vinicius conquistou ouro na categoria Leve do Karatê - 2ª divisão.Xadrez MasculinoNo Xadrez Masculino Livre – 2ª divisão, Votuporanga foi medalhista de prata, após vitórias contra Santa Bárbara DOeste, Bariri e São Carlos, com os atletas Apolo Sá, Fabio Silva, Gabriel Garcia, Gleison Rocha, Marco Antônio Oliveira, Silvio Shiroma e massagista Gabriel Gonzaga Garcia.NataçãoNa Natação feminina, o bronze veio para Ana Carolina nos 100 metros nado livre.