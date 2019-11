Expectativa da ACV é que as vendas aumentem em torno de 5%, na comparação com Natal de 2018

publicado em 20/11/2019

A diretoria da Associação Comercial de Votuporanga – ACV divulgou nesta quarta-feira (20), como será o funcionamento das lojas neste fim de ano. Tradicionalmente, o comércio funciona em horário especial para atender aos consumidores da cidade e também de toda a região. Este ano, o atendimento noturno começa no dia 9 de dezembro.No dia 7 de dezembro, por ser o segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h. Já a partir do dia 9 de dezembro, a abertura será das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira. Nos sábados (14 e 21/12), das 9h às 18h e no dia 22 de dezembro (domingo), das 9h às 13h. Na véspera do Natal (24/12) e do ano novo (31/12), os consumidores poderão fazer as suas compras das 9h às 16h.A chegada do Papai Noel será no dia 9 de dezembro. A ACV ainda não revelou a maneira como o bom velhinho chegará na cidade. Em toda a história do comércio, o velho Noel já chegou de maneiras inusitadas e que divertiram o público.“O horário segue a tendência que temos percebido dos últimos anos. O comércio de Votuporanga é reconhecimento regionalmente por oferecer uma grande variedade de produtos, ofertas e diferenciais”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A expectativa é que este ano as vendas aumentem em torno de 5%, na comparação com o mesmo período de 2018.Além do horário especial do comércio, quem comprar nas lojas participantes da campanha “Natal Premiado ACV”, concorrerá a um carro 0km completo, um ar condicionado e 10 vales-compras no valor de R$500 cada. Os vendedores dos clientes sortudos, também ganharão vales-compras no valor de R$150 cada. A campanha começa na próxima segunda-feira (25/11). O sorteio será no dia 4 de janeiro.Como acontece todos os anos, o público também poderá participar de apresentações culturais gratuitas que serão promovidas pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Em 2019, a programação tem início no dia 7 de dezembro e segue até no domingo, dia 22.O evento vai trazer, entre outras atrações, espetáculos de balé; a Banda Musical Zequinha de Abreu; o cantor Marcio Zarsi, o Coral de Violas "A Voz do Sertão"; o cortejo da Companhia de Reis Garça Branca; Coral Comunicanto e Comunicanto Kids; Symphonic Rock; o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas, com "Um conto de Natal"; e o Concerto da Orquestra Projeto Sinfônico com o Coral Canto Livre.Para finalizar, no domingo, dia 22 de dezembro, o cantor Toquinho se apresentará com a Orquestra Sinfônica Arte Viva, regida pelo Maestro Amilson Godoy, na Concha Acústica, uma parceria com a Associação Comercial de Votuporanga, Sincomercio, Sincomerciários e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.