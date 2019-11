O show da dupla será realizado na Ilha do Pescador dia 7 de dezembro

publicado em 13/11/2019

Os irmãos Gilberto e Gilmar recepcionaram fãs na Cidade FM na manhã de ontem (Foto: A Cidade)

Da redação

Os estúdios da Cidade FM receberam na manhã desta quarta-feira (13), a dupla Gilberto e Gilmar para uma entrevista e um café da manhã com ouvintes da 94,7. Os cantores foram recepcionados por vários fãs, que acompanham suas trajetórias.

O show que celebra os 40 anos de carreira dos sertanejos será na Ilha do Pescador, dia 7 de dezembro, na cidade. Gilberto e Gilmar vão entoar clássicos que marcaram épocas: “Assino com X”, “Luz do amanhecer”, ”Paixão” e “Só mais uma vez” são algumas das canções que estarão garantidas no show.

"Garantimos que esse show aqui em Votuporanga será de 2 horas, para o público assistir tomando cerveja e ouvindo os modão", comentou Gilberto em entrevista na Cidade FM.

Recebendo os artistas, a rádio Cidade FM promoveu uma promoção especial para os ouvintes: um café da manhã com a dupla. Diversos fãs ouviram a programação e participaram do sorteio. Foram aproximadamente 15 pessoas sorteadas para tomar um café da manhã, realizado na manhã de ontem, na rádio.

Entre as fãs presentes uma em especial. Izabel de Almeida Oliveira, de 65 anos, é a fã número 1 da dupla. Nos braços, ela trouxe um quadro que fica na cabeceira de sua cama, com uma foto, na época aos 25 anos de idade, ao lado de Gilberto e Gilmar. O retrato foi tirado há 40 anos em um show realizado pela dupla no Assary Clube de Campos, em 1979.

Emocionada, Izabel contou que a vida inteira sempre ouviu a música de Gilberto e Gilmar, e que seu convite para o próximo show já está garantido. “Estou muito feliz e emocionada, já até garanti meu convite para o show em dezembro, eu amo de paixão, sonho realizado. Consegui até um autógrafo deles”, contou Izabel de Almeida.

Os ouvintes que participarem da programação da Cidade FM, estarão concorrendo a um violão autografado pela dupla. A participação será via Whatsapp, redes sociais e pelo telefone da Cidade FM, que é o 99759-0947.