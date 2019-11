Entre as ações, está a eliminação de criadouros do mosquito em canais de escoamento de águas pluviais

publicado em 07/11/2019

Outros locais serão percorridos nas próximas etapas, bem como a manutenção periódica das ações nos pontos já vistoriados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Desde o início do ano, a Administração Municipal tem se preocupado e voltado a atenção para o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela. No último mês, a força-tarefa integrada pelas Secretarias Municipais de Saúde, Planejamento, Obras, Cidade, Transparência e Controladoria Geral, Governo e Saev Ambiental se reuniram para dar início ao projeto integrado de limpeza e conservação de espaços públicos para o combate dos focos do transmissor das doenças.Segundo a Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria Geral, foram mapeados diversos pontos do Município e realizada a limpeza e eventuais reparos necessários, podas de árvores e vistorias de locais com focos de criadouros do Aedes Aegypti para eliminá-los. A manutenção dos serviços segue sendo realizada de forma periódica para a redução de larvas, de acordo com a necessidade apresentada em cada local.Dois locais foram alvos da ação na primeira etapa. O primeiro ponto foi na travessia do Córrego Araras, na Avenida Mário Pozzobon, onde foi realizada roçada da vegetação externa, retirada dos sedimentos e desobstrução dos drenos e colocação do gradeamento. O mesmo serviço está sendo realizado na extensão do córrego, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa. Outros locais serão percorridos nas próximas etapas, bem como a manutenção periódica das ações nos pontos já vistoriados.“Algumas obras represavam águas pluviais, proporcionando ambientes propícios para proliferação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Dessa forma, em um trabalho conjunto, a Administração Municipal realizou ações para o bem dos munícipes. É o Governo cuidando da nossa gente, mantendo a cidade limpa e longe de epidemia”, disse o Prefeito João Dado durante reunião com a equipe envolvida na força-tarefa.